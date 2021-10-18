Прохладно и с дождями: прогноз погоды в Украине на 19 октября (карта)

В Украине сегодня будет прохладно и местами с дождями. / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 19 октября, в Украине ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Лишь кое-где пройдут незначительные дожди.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

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В большинстве областей будет сухо. Дожди накроют:

Харьковскую,

Луганскую,

Донецкую,

Запорожскую области.

Где будет теплее всего?

Температура воздуха будет колебаться от +9 в северных регионах до +14 градусов в Одессе. Синоптики на завтра обещают:

на севере : днем +9-11 градусов, ночью +3-5 градусов;

: днем +9-11 градусов, ночью +3-5 градусов; на юге : днем +12-14 градусов, ночью +5-7 градусов;

: днем +12-14 градусов, ночью +5-7 градусов; в центре : днем +10-12 градусов, ночью +3-5 градусов;

: днем +10-12 градусов, ночью +3-5 градусов; на западе : днем +11-13 градусов, ночью +4-6 градусов;

: днем +11-13 градусов, ночью +4-6 градусов; на востоке : днем +10-11 градусов, ночью +4-6 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 19 октября. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине

До 20 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Там ожидается угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.

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