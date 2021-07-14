Пропаганда геббельсовского толка: Яценюк прокомментировал статью Путина

США, ЕС и Украина должны быть объединенными – это лучший путь, чтобы остановить Путина. Об этом сказал Арсений Яценюк во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Говоря о последней статье президента РФ, он подчеркнул, что эта статья не имеет ничего общего с историческим подходом к Украине: "Это путинская пропаганда геббельсовского толка".

"Совершенно очевидно, что конечная цель Путина – захватить Украину. Он никогда не изменит данный курс. Точка. И все в Европе, в Соединенных Штатах должны осознать – именно в этом миссия, в которую верит Путин", – отметил Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что Путин хочет восстановить СССР под собственным управлением: "Это может быть в совершенно иной форме. Но посмотрите, что делает Путин во всех уголках мира. Он захватил территорию Украины, незаконно аннексировал Крым, атаковал Грузию, послал своих военных и марионеток на Донбасс. Он является угрозой для всего свободного мира".

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Месседж Путина в статье, считает Арсений Яценюк, адресован не украинцам.

"Поскольку большинство украинцев ненавидят Путина, и это реальность. На сегодняшний день люди четко знают, что это агрессор и враг украинского государства. Его месседж больше адресовался российской аудитории: "Посмотрите, вот в чем мой план, мой план – захватить Беларусь" – что он делает в данный момент. План также – захватить Украину, если не сегодня, то завтра", – отметил Яценюк.

"Мы должны понять, что он никогда не изменит своего курса. Лучший путь, чтобы его остановить, – это сдержать его, быть объединенными. Соединенные Штаты, ЕС и Украина должны быть едиными в своей позиции. Чего больше всего нужно бояться – это сам страх, как говорил Рузвельт. Не нужно бояться Путина. Мы должны показать свое мощное единство. И я уверен, что демократия победит в мире", – отметил Арсений Яценюк.