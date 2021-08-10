Прошел 50 км и сдался СБУ: Чаус рассказал, как ушел от убийства

Судья Николай Чаус, которого Высший антикоррупционный суд отправил под домашний арест, рассказал, что его пытались убить, но ему удалось сбежать. Также он обвинил Национальное антикоррупционное бюро в нарушении норм закона в вопросе его задержания.

Об этом говорится в полном тексте постановления суда по итогам заседания от 4 августа, которое только сейчас опубликовано.

Он заявил, что является потерпевшим в уголовном производстве о его похищении с целью убийства. Судья уверяет, что его не убили только потому, что он сбежал – прошел 50 км пешком и добровольно явился в СБУ.

По словам судьи, реально задержан он был 3 августа, а до этого он находился под защитой спецслужбы из-за грозы убийства.

Чаус считает, что сотрудники НАБУ нарушили нормы Уголовно-процессуального кодекса Украины, не подав ходатайство о его задержании в Высший антикоррупционного суда, при этом НАБУ обратилось с ходатайством о применении меры пресечения.

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Такие обстоятельства он считает свидетельством предоставления указания работниками НАБУ или Специализированной антикоррупционной прокуратуры действовать определенным образом.

"Следовательно, работники НАБУ нарушили порядок обращения в Высший антикоррупционного суд с ходатайством о применении меры пресечения. Следственный судья должен был отказать в открытии производства по указанному ходатайству", – заявил Чаус.

Судья Николай Чаус

Экс-судья Днепровского суда Николай Чаус фигурирует в двух уголовных производствах: НАБУ с 2016 года расследует дело о вымогательстве и получении взятки Чаусом, в котором судья является подозреваемым. Особенно он стал известен из-за закопанной банки с деньгами.

В то же время СБУ ведет расследование в уголовном производстве по факту похищения Чауса во время пребывания в Молдове, а также незаконной переправки его через государственную границу Украины. Судья признан потерпевшим в этом деле.

30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Позже разыгрался настоящий триллер: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Чаус подозревается в вымогательстве и получении взятки. НАБУ завершило дело Чауса и показало момент получения денег.

Читайте подробней в нашем материале, для кого опасен беглый судья Чаус.