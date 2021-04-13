Ночью в Киев прилетели одинадцать украинок, "прославившихся" участием в обнаженной фотосессии в Арабских Эмиратах

Поздно ночью 13 апреля в Борисполь прибыл самолет из Дубаи с украинскими моделями, задержанными и депортированными из ОАЭ из-за "голой" фотосесии. Одна из них рассказала корреспонденту "Сегодня", что на самом деле произошло.

Миниатюрная блондинка в черной кожанной куртке неохотно идет на контакт. Это одна из двенадцати задержанных за фото в обнаженном виде – визажистка Катя Кащенко.

Екатерина Кащенко / Фото: Скриншот из Daily Mail

"Просто ню-фотографии, ничего другого", – кратко ответила она на вопрос, что же все-таки девушки делали в Дубаи.

Что касается условий, в которых содержали девушек в ОАЭ после задержания, то по ее словам, они были "ужасные".

С остальными прилетевшими во вторник девушками поговорить не удалось – все они от вида камер разбежались.

Согласно нашим источникам, сегодня в Киев прилетели одинадцать украинок, еще у одной обнаружили коронавирус, поэтому она прилетит позже.

Напомним, 4 апреля правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали группу девушек, которые голыми фотографировались на открытом балконе гостиницы в элитном районе Дубай Марина. О скандале стало известно после того, как очевидцы из соседнего небоскреба выложили в соцсети соответствующее видео.

Позже стало известно, что среди девушек, которые устроили обнаженную фотосессию на балконе отеля в Дубае, были гражданки Украины, всех их депортировали из ОАЭ.

Видео: Сегодня