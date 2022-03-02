"Противник бежит или сдается": Арестович заявил о переломном моменте в войне

Арестович пристыдил путинскую орду. Коллаж "Сегодня"

Большинство российской армии настолько деморализовано, что солдаты бегут в РФ или сдаются в плен. Военное руководство оккупантов дошло до крайней меры – в бой бросают необстрелянных курсантов. Об этом заявил на брифинге советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Противник вчера сделал попытку выдвинутся в сторону Николаева и в районе Баштановки по нему был нанесен мощный воздушный удар и потерял много людей, техники и материальных запасов. Огромная колонна противника сегодня уничтожена вблизи Кривого Рога", – сказал он.

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По словам Арестовича, сейчас наступил психологический перелом.

"Противник массово бросает оружие и технику, сдается в плен или бежит в сторону белорусской или российской границы. Единственный, кто осуществляет сопротивление, это организованные массы противника, которыми руководит высшее руководство, – в присутствии российских генералов, которые еще не попали под огонь нашей авиации и артиллерии. Но таких становится все меньше. Думаю, скоро российские войска откажутся выполнять задачи. По официальным сообщениям, россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ. В частности, речь о Серпуховском училище, курсантов которых бросили в бой в Украине. Вся "мощная" российская армия не может справиться с Украиной. Это означается катастрофу с точки зрения военного управления, потому что курсантов военных училищ не трогают до последнего момента", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Ситуация на фронте

Потери оккупантов продолжают расти. За шесть дней войны уничтожено почти шесть тысяч солдат, более 200 танков и огромное количество другой техники. ВСУ на этом не останавливаются и продолжают крошить целые военные колонны.

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Но оккупанты все равно не успокаиваются и продолжают штурмовать ряд украинских городов. Так, после вчерашней бомбардировки Харькова погибли больше 20 человек, более 100 ранены.

В Конотоп пришли российские военные и выставили мэру ультиматум – сдать город. Однако Артем Семенихин собрал местных жителей и приняли решение дать бой оккупантам. Люди вышли на дорогу и не пустили технику в город.

А под Чернобылем ВСУ уничтожили командный пункт россиян – вражескому генералу пришлось бежать и оставить умирать своих подчиненных.