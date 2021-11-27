Провидение из прошлого. 30 лет назад Гордон встретился с Вангой – что ждет Украину

Ванга предсказала независимость Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Известную во всем мире Вангу 30 лет назад впервые посетил украинский журналист – Дмитрий Гордон.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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В газете опубликован репортаж Гордона. Он рассказал, что попасть к Ванге было почти невозможно. Списки желающих составлялись чуть ли не на год вперед, да и они зачастую оказывались недействительными, поскольку предсказывала Ванга в зависимости от состояния здоровья, совершенно непредсказуемо.

"Крайне скромная, простая сельская одежда. Вытекшие глаза, красные, втянутые внутрь веки. Но, несмотря на это, удивительное, не по-земному одухотворенное лицо. Разговаривает Ванга на специфическом македонском диалекте, с трудом понимаемом даже болгарами. Говорит очень громко, даже, я бы сказал, кричит, а ответы дает зачастую почти бессознательно, впадая, по-моему, при этом в транс", – описал журналист Вангу.

В первую очередь журналист спросил ее о Чернобыле.

"Что будет там? Говорят, вы предсказывали повторение аварии?" – спросил Гордон.

На этот вопрос Ванга отреагировала эмоционально.

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"Неправда, не верь! Нищо нема (ничего нет), нищо нема, крови нема! Не верь!" – ответила Ванга.

Кроме этого, она не хотела обсуждать политику. Ванга сказала, что это "грязь и она не хочет разговаривать на эту тему".

Гордон спросил провидицу и о том, станет ли Украина независимой.

"Только одна, только одна, без других. Все будет цвести, расти, но только одна", – ответила провидица.

Предсказания Ванги

Напомним, предсказания, которые сделала болгарская ясновидящая Ванга перед смертью, до конца так и не расшифровали.

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В частности, ясновидящая говорила, что Европа пострадает не только от войн и болезней. На ее территорию приземлится некое небесное тело, которое упадет в воду и вызовет катастрофические наводнения. Часть территорий окажется под водой.

Также она предсказала, что правление Обамы будет последним, затем США распадутся из-за войн и экономических кризисов.

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