Провокации в Энергодаре, эвакуация из горячих точек и другие важные события 12 июня

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов, а россияне готовят провокации в Энергодаре. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 12 июня, в Украине продолжится эвакуация людей из горячих точек. Они смогут отправиться поездом в безопасные города. Кроме того, российские оккупанты готовят провокации в Энергодаре.

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию из опасных регионов

Укрзализныця назначила эвакуационный поезд на 12 июня – из Покровска во Львов.

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Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов. В "Укрзализныце" добавили, что время отправки может изменяться.

Кроме того, чешский перевозчик RegioJet запустит регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом. Согласно данным на сайте перевозчика, поезд будет курсировать ежедневно по маршруту Прага – Киев и обратно через польский город Перемышль. Он будет останавливаться в нескольких городах Украины: Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винница и Киев. Первый ночной рейс запланирован на 12 июня.

Приват24 отключат, деньги будут недоступны

В ночь на воскресенье, 12 июня, ПриватБанк будет проводить регламентные работы. Приват24 не будет работать до 5 утра, провести какие-либо финансовые операции будет невозможно.

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"Для безопасной и качественной работы сервисов ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24 в ночное время 12 июня", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что технические работы будут проводить с полночи 12 июня до 5 утра того же дня, поскольку в это время "большинство клиентов не проводит операции".

В оккупированной Херсонской области собираются отмечать день России

Оккупанты в Херсонской области собираются отметить день России 12 июня. Об этом заявил Владимир Сальдо, которого пропагандистские СМИ называют "главой военно-гражданской администрации" региона, пишет "Медуза – LIVE".