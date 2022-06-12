Провокации в Энергодаре, эвакуация из горячих точек и другие важные события 12 июня

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов, а россияне готовят провокации в Энергодаре. Коллаж "Сегодня"
В воскресенье, 12 июня, в Украине продолжится эвакуация людей из горячих точек. Они смогут отправиться поездом в безопасные города. Кроме того, российские оккупанты готовят провокации в Энергодаре.
"Укрзализныця" продолжает эвакуацию из опасных регионов
Укрзализныця назначила эвакуационный поезд на 12 июня – из Покровска во Львов.
Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов. В "Укрзализныце" добавили, что время отправки может изменяться.
Кроме того, чешский перевозчик RegioJet запустит регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом. Согласно данным на сайте перевозчика, поезд будет курсировать ежедневно по маршруту Прага – Киев и обратно через польский город Перемышль. Он будет останавливаться в нескольких городах Украины: Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винница и Киев. Первый ночной рейс запланирован на 12 июня.
Приват24 отключат, деньги будут недоступны
В ночь на воскресенье, 12 июня, ПриватБанк будет проводить регламентные работы. Приват24 не будет работать до 5 утра, провести какие-либо финансовые операции будет невозможно.
"Для безопасной и качественной работы сервисов ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24 в ночное время 12 июня", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточняют, что технические работы будут проводить с полночи 12 июня до 5 утра того же дня, поскольку в это время "большинство клиентов не проводит операции".
В оккупированной Херсонской области собираются отмечать день России
Оккупанты в Херсонской области собираются отметить день России 12 июня. Об этом заявил Владимир Сальдо, которого пропагандистские СМИ называют "главой военно-гражданской администрации" региона, пишет "Медуза – LIVE".
"Самое главное, мы его (день России – ред.) будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там. Это важно. Конечно же, будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали", – сообщил оккупант.