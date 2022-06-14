Психологическая реабилитация и отдых: для детей, пострадавших от войны, открыли летний лагерь

Детям доступна психологическая реабилитация в летнем лагере / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Во время полномасштабной войны с РФ Фонд Рината Ахметова продолжает помогать украинцам. Фонд объявил о старте нового сезона проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето детям Украины", и теперь для отдыха и психологической реабилитации дети могут приехать в летний лагерь.

Об этом проекте говорится сайте Фонда.

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Лагерь доступен для детей 8-16 лет

Цель проекта – помочь юным гостям летнего лагеря пройти психологическую реабилитацию и полноценно отдохнуть.

Приехать могут дети от 8 до 16 лет, принадлежащие к одной из этих категорий:

дети, ставшие сиротами за время войны;

дети из Мариуполя, долгое время находившиеся под оккупацией;

дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

дети опекунов и усыновителей;

дети, пострадавшие от боевых действий.

В этом году по рекомендации психологов в проекте могут участвовать и взрослые представители детей (родители, близкие родственники, законные и временные опекуны). Также по желанию детей и при согласии взрослых, дети могут находиться в лагере самостоятельно под постоянным наблюдением вожатых и психологов.

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Лагерь расположен в Хмельницкой области, но в целях безопасности локация не разглашается.

В течение этого лета будут две смены: 17-30 июля и 31 июля-13 августа. С детьми будут работать опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны". Специалисты научат детей преодолевать стресс и страхи, вызванные войной. Дети овладеют действенными техниками, которые помогут быть сплоченными, верить в себя и свое будущее, несмотря на обстоятельства.

Также гостям будут проводить мастер-классы и игры.



Заявки на участие можно подавать до 10 июля 2022 года. Для этого нужно обратиться на горячую линию Фонда по номеру 0800 509 001. Также доступен онлайн-способ: нужно заполнить регистрационную форму по ссылке https://cutt.ly/kJ8Mt9R.

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Участие в проекте является бесплатным.

Сегодня Ринат Ахметов – единственный благотворитель в Украине, который системно и масштабно помогает детям. За время существования этого проекта профессиональная психологическая помощь и оздоровление получили более 4500 детей со всей страны.

Более подробную информацию о проекте читайте на сайте Фонда www.fdu.org.ua.

Фонд открыл набор у онлайн-группы психологической помощи

Ранее мы рассказывали, что в рамках проекта "Преодолеть. Психологическая поддержка" сертифицированная гештальт-терапевт и семейный психолог Екатерина Вепро будет помогать участникам групп преодолеть травму, вызванной войной.

Психолог научит участников открывать собственные механизмы стабилизации психики, которые в мирной, безопасной жизни обычно не используются. Екатерина Вепро поможет использовать эти механизмы, чтобы пережить ужас войны и найти силы жить дальше.

Подробнее о проекте – по ссылке.

Читайте также историю о войне для Музея "Голоса Мирных" от телеведущего Григория Решетника.