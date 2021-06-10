Пусть кулаки будут прочными, как рельсы. "Укрзализныця" пристыдила Усика за фото на путях

"Укрзализныця" посоветовала украинскому боксеру Александру Усику, который накануне расселся на рельсах ради фото, не сидеть на путях.

Об этом говорится на странице компании в Facebook.

"В очередной раз приходится переживать за жизнь кумиров многих украинцев. На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на колею ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов", – говорится в сообщении.

Компания-перевозчик призвала боксера больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников. И искренне пожелала успешной подготовки к бою с Джошуа.

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"И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы "Укрзализныци"", – добавили в компании.

Напомним, Усик назвал Украину страной третьего мира. Ему ответил боец из Грузии.

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