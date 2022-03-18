"Пусть лучше судят, чем сдохнуть": оккупанты отказываются воевать с ВСУ

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты все чаще отказываются отправляться на передовую даже под страхом уголовной ответственности.

Перехват телефонного разговора одного из оккупантов опубликовал в YouТube советник главы МВД Антон Геращенко.

Реклама

- Короче, такая х**ня, всех отправляют на передовую. - Вообще воевать? - Воевать, да... Я отказ написал. 170 человек отказалась. - Так а че, б**дь, умирать-то ехать? - Нас, наверное, в прокуратуру увезут или в ФСБ. Потом домой вернут, наверное, судить будут. Но лучше, б**дь, живым быть, чем сдохнуть. Сейчас мы не доедем, если поедем... На подъезде там разх**рят. - Какого х** вас посылают? - А потому что некого, понимаешь? Всех перебили, б**дь, пехоту. Нам знаешь что вчера сказали, б**дь? Мы спросили – где самолеты, где вертолеты? А их жалко! А вы – расходный материал. Вот и все, нах**!

Под Сумами поймали военных РФ, искавших дорогу домой

В Сумской области полицейские совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ.

В Роменском районе небезразличные жители одного из сел увидели в поле группу подозрительных лиц в военной форме. Они обратились в полицию.

Реклама

В результате стражи порядка совместно с ТрО задержали группу российских солдат. Всего 29 человек. Они пешей колонной бродили в Сумской области. Как объяснили уже в отделении, искали дорогу домой.