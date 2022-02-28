Путин меняет тактику – есть ли угроза ядерного удара и как дальше будет развиваться агрессия

В первые часы войны возможности сделать какой-то анализ и составить прогнозы не было. Прошло больше 4 суток – теперь понятно, что первый план Путина провалился. Разбираемся, есть ли у Путина новый план, может ли он применить ядерное оружие и почему у нас, украинцев, все будет хорошо.

Украина продолжает отражать агрессию одной из самых больших армий мира. Причем отражает успешно – неожиданно для всех: и для Путина, и для западных друзей. Киев в сложной ситуации, но он не захвачен. Харькову тоже тяжело, и он не захвачен тоже. По сути, никакой оккупации не произошло. Идет пятый день Войны за независимость.

Реклама

Что будет делать Путин, учитывая, что его изначальный план провалился? Он будет менять планы.

Каким был изначальный план Путина

Кремлевские аналитики рассчитывали взять Киев и оккупировать Украину к утру понедельника. Еще раз: 28 февраля утром Украины уже не должно было быть.

Реклама

На РИА "Новости" утром 28 февраля по ошибке вышла статья их дурналиста Петра Акопова о воссоединении Украины и России. Написана она вероятно была заранее. О падении Украины там было заявлено, как о свершившемся факте.

Еще там была дичь о новом мировом порядке, в центре которого, опять таки, Россия. Текст быстро удалили с сайта, но он сохранился в интернет-кэше.

По состоянию на сейчас Россия почти ничего не оккупировала, и даже ничего толком не окружила. Она несет потери, есть признаки деморализации армии.

Реклама

Также Россия попала под пресс настоящих санкций: закрытое небо, отключение SWIFT, отказ от закупок топлива. Курс рубля к мировым валютам упал до исторического минимума, и это только начало.

Петр Акопов пишет, что США и Европа сейчас разобщены, сам Евросоюз тоже разобщен. А Россия сильна и монолитна. На этом и основывался первоначальный план Путина.

Но план дал неожиданный эффект: мир консолидировался. А сама Россия не выглядит такой монолитной, как еще неделю назад.

Выяснилось, что общество не одобряет курс своего руководства, осуждает войну. В Москве 28 февраля закрыт доступ на Красную площадь – боятся митингов. Пока элиты России пытаются демонстрировать сплоченность, большинство россиян в шоке. Но по привычке молчит.

Что думают о путинской войне российские элиты?

Элиты пытаются выглядеть консолидированными. Но на самом деле ничего такого нет. У российских политических элит два крыла – ястребы и… Нет, не голуби, а просто бюрократы.

Бюрократы в ужасе от происходящего. Это было хорошо заметно – еще до начала войны – по знаменитому заседанию Совбеза РФ о признании ЛДНР, на котором выступали Нарышкин, Лавров, Медведев и даже Патрушев (ранее считалось, что он ястреб). В их словах сквозила неуверенность и слабость.

Уже это показало, что элиты недовольны войной. Они просто не могут противостоять Путину и военным.

А точно Путин будет что-то менять в своих действиях?

27 февраля Путин приказал привести силы сдерживания "в особый режим боевого дежурства". Это, конечно, признак устрашения. Но это также признак того, что Россия намеревается менять планы.

Второй признак: оккупанты снизили темпы наступления. Об этом утром 28 февраля сообщил Генштаб ВСУ.

Вероятно, бункерный дед напряженно думает, что делать дальше. Но у него не так уж много вариантов.

Какие варианты остались у Путина?

Есть всего три вероятных плана действий. Расположим их по степени вероятности:

1) Война на истощение сил. Россия может вести позиционные бои в течение нескольких месяцев, мобилизовывая свои почти бесконечные ресурсы. Это приведет к тяжелейшей ситуации в Украине.

Нужно готовиться к усилению обстрелов, уничтожению объектов инфраструктуры. Под ударом окажется в том числе украинская газотранспортная система. Можем остаться без тепла, света, связи. Но шанс выстоять есть!

Украина получает все большую поддержку своих международных партнеров. Речь идет в том числе о прямых поставках оружия. Активно оказывают ЕС, США, Турция, другие страны. Речь идет также о гуманитарной помощи, экономическом и политическом давлении на агрессора.

Вариант этот невыгоден ни Украине, ни России. Но он представляется наиболее вероятным чисто по субъективной причине.

Путин взял на себя перед российскими элитами персональную ответственность за происходящее. Убеждал их в быстром провале Украины. Теперь у него есть шанс просто тянуть время, раздавая ценные указания.

Экономическая и социальная ситуация в России тоже будет быстро осложняться. Но какое-то время это можно будет выдавать за трудности и лишения военного времени, умалчивая о том факте, что эта война не нужна никому, кроме Путина.

2) Менее вероятный, но тоже вариант - мирные переговоры.

Тут первый вопрос, какие могут быть переговоры с захватчиками? Ответ такой: какие-то переговоры должны быть.

Первые – о прекращении огня.

Вторые – о выводе оккупантов с территории страны.

Третьи – об освобождении захваченных земель.

Четвертые – об экономических компенсациях со стороны агрессора.

Есть о чем поговорить... Пока идут переговоры, военные действия переходят в неактивную фазу.

Россия будет продолжать наводнять диверсантами украинские регионы, Украина должна быть готова этому противодействовать. Но артиллерия смолкнет, ракеты перестанут летать. Начнет налаживаться мирная жизнь.

Но прямо сейчас переговоры не могут закончиться успешно. Россия предлагает нам капитуляцию. Требуется время, чтобы поторговаться с ними.

И тут есть еще одна проблема. Вариант реальных переговоров – с прекращением огня, обменом требованиями – это крах персонально для Путина. Он будет дискредитирован с глаз россиян. Поэтому вариант хороший, но не самый вероятный.

3) Еще Путин может застрелиться в своем бункере. Лучший вариант и для нас, и для граждан РФ.

Сейчас Путина часто сравнивают с Гитлером. Было бы просто отлично, если б аналогия вышла полной.

Но Путин не ощущает себя полностью загнанным в угол. А вот россияне уже начинают ощущать. Мария Снеговая – российская журналистка с "Эхо Москвы" пишет (с сокращениями):

"Результаты нескольких дней военных действий: мы – мировые изгои. Не думаю, что россияне осознают весь масштаб случившейся катастрофы. Это не про курс доллара. Против нас сейчас весь мир… На нас теперь клеймо нацистской Германии и от него не отмыться будет долгие десятилетия. Россия оказывается в мировой изоляции беспрецедентного уровня".



Россия может применить ядерное оружие?

Нет, не может. Такое развитие событий кажется фантастикой. Почему, скоро объясним.



Когда станет ясен новый план Путина?

Тут два варианта. Или уже сегодня, или в течение 2-3 дней. И это особенно важно для понимания сути.

Если будет заминка на несколько дней – это для нас отличный вариант. Это означает, что плана Б у России и не было, они начали составлять его на коленке. Это также означает, что Путин тратит время на то, чтобы усмирить свою элиту, всех этих бюрократов и ястребов. То есть задержка в ответной реакции со стороны России – это нам на руку.

Если план Путина проявится уже сегодня – вариант похуже. Это значит, они такое предвидели, более готовы. А сатрапы бункерного деда все еще более или менее покорны.

По предварительной информации, Ахтырка была обстреляна вакуумными снарядами, а они запрещены международными конвенциями. Также били Градами по жилым кварталам Харькова. Но тут выводы делать рано: возможно, эксцесс исполнителей, а не новая стратегия.

Разница между вариантами есть. Но для нас она не особо существенная.

У Путина будет новый план. А нам что делать?

Наш план не меняется. Нет причин для веселья, нельзя расслабляться. Сейчас такой момент, когда каждый может принести пользу общему делу. Поэтому вот что надо делать:

Вступать в ряды ВСУ . Все, кто чувствует, что готов воевать, идите в военкоматы.

. Все, кто чувствует, что готов воевать, идите в военкоматы. Если вы не подходите для службы по медицинским показателям, вступайте в территориальную самооборону.

Помогайте армии и отрядам обороны, где можете и чем можете.

Чем больше мы держимся, тем сильнее становимся. Все будет хорошо.

Почему все будет хорошо?

1. Оружия скоро будет достаточно.

Тут как с кредитами МВФ, только наоборот. Нам давали кредиты – деньги куда-то девались, а эффекта не было. Такая вот народная украинская традиция. Поэтому ресурс кредитов иссяк.

Если бы нам давали оружие, а мы бы его побросали и разбежались, то оружия бы больше нам не давали. Но вышло все наоборот. Поэтому оружия пока не хватает. Его и не будет хватать на все 100%. Но то, что оно будет – факт 100%.

2. Будет трудно, но это ненадолго.

Есть проблемы с продуктами, коммуникациями, коммуналкой. Где-то нет света, отопления. Это настоящая беда. Но ситуация начнет выравниваться быстро. У нас сейчас в союзниках весь мир. Их поддержка реальна. Гуманитарной катастрофы наши союзники не допустят.

3. Украина скоро станет членом ЕС.

Это и есть настоящая украинская мечта – стать частью свободного мира. Сейчас шанс на это велик, как никогда. Украину могут принять в Евросоюз по специальной процедуре, и я коротко объясню почему.

Евросоюз объединился на основе идеалов. Равноправие, свобода, социальная экономика, толерантность, ну вы в курсе… Сейчас такой момент, когда сами европейцы слегка разуверились в этих идеалах. Для них было великим открытием, что есть огромный народ, готовый проливать кровь за эти идеалы. И этот народ до сих пор не в ЕС.

Они всерьез намерены этот момент исправить.

4. Страной управляют толковые лидеры

Вот уж не думал, что такое когда-то напишу. Журналисты сфокусированы на бестолковости властей.

Но должен признать, у нас толковые руководители, им можно доверять. Это показали две последние недели – ведь ситуация обострилась еще до начала открытого вторжения.

У нас выдающийся министр обороны. Он был назначен недавно, и нужно сказать, наш министр пришел вовремя.

И личное мнение, у нас просто блестящий министр иностранных дел. Скоро все узнают, что он сделал для Украины невероятные вещи.

Рейтинг президента – 91%? Тот случай, когда Путин хотел уничтожить Украину, дискредитировать нашу власть, расколоть западный мир. Но что-то пошло не так…