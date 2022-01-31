Путин не отказался от вторжения, а в РФ умер известный режиссер — главные новости за ночь

Россия может начаться войну под предлогом "защиты российских граждан на Донбассе", а Виктор Мережко умер у возрасте 84 лет/Коллаж: "Сегодня"
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Путин не отказался от вторжения: в какой регион зайдут войска
Армия России может открыто войти в Украину до конца февраля под предлогом "защиты российских граждан на Донбассе". Американский аналитик назвал главные цели России.
Паника нарастает? Еще одна страна вывозит дипломатов из Украины
Министерство иностранных дел Канады объявило об отзыве из Украины части своих дипломатов и членов семей работников посольства. Как отметили в ведомстве, "главным приоритетом остается безопасность канадцев".
Рада будет решать судьбу страны в Zoom? Нардепы бьют тревогу
Верховная Рада в понедельник проведет заседание согласительного совета. Из-за того, что многие народные депутаты заболели коронавирусом, для них предусмотрели возможность дистанционного участия через Zoom. Такая инициатива вызвала недовольство и критику от части нардепов.
Умер известный режиссер и актер Виктор Мережко
Умер народный артист России, режиссер и актер Виктор Мережко. Ему было 84 года. Что стало причиной смерти Виктора Мережко – пока неизвестно.