"Путин постоянно лжет": в Гааге начались слушания по иску к России

В международном суде ООН рассматривают иск Украины к России / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный суд ООН в Гааге начал первые слушания по иску Украины против Российской Федерации. Заседание началось в 11 часов по киевскому времени. Сегодня слушают Украину. Наша страна просит заставить Россию прекратить все военные действия в Украине.

Выступал, в частности, представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Он напомнил, что именно в минуты, когда происходит судебное заседание, войска России убивают мирных украинцев.

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Россия оправдывает войну в Украине ложью о "геноцид" русскоязычных людей в стране, но на самом деле именно Россия совершает геноцид, заявлял ранее президент Украины Владимир Зеленский. Так говорят в суде украинские представители в суде. Россия лжет и перекручивает концепцию ООН о предотвращении геноцида, чтобы оправдать свои преступления в Украине, сказал Кориневич.

"Путин постоянно лжет, когда говорит, что пришел остановить геноцид украинского народа. На самом деле он его совершает", — заявил он.

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В Гааге видят, что РФ презирает международное право. Международный уголовный суд также начал производство – уже против конкретных лиц, Путина и его окружения. Следствие уже идет доказательства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в судах Украина отстаивает международный правопорядок.

Добавим, Россия отказалась защищаться в суде, заявив, что не заинтересована в этом. Во время слушаний в процессе против России президент Международного суда ООН Джоан Донохью объявила, что получила официальный письменный отказ.

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Президент международного суда ожидала, что РФ будет отрицать юрисдикцию суда. Впрочем, РФ просто игнорирует заседание, но это ничего – приговор будет.

Чего еще просит Украина

Вместе с основным заявлением Украина попросила принять временные ограничительные меры. В частности, Украина просит суд направить России приказ о следующих мерах: