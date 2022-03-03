"Путин сошел с ума, он неадекватен": российская элита бежит из страны – СМИ

Владимир Путин (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Большинство представителей российской элиты сейчас занимаются эвакуацией своих родных и близких из Москвы в Грузию, Израиль, ОАЭ.
Об этом свидетельствуют данные разведки, предоставленные "Украинской правде".
" В среде высшего политического руководства РФ продолжаются панические настроения и повышается уровень недоверия президенту РФ. Большинство представителей элиты РФ решают вопросы эвакуации своих родных и близких из Москвы в Грузию, Израиль и Арабские Эмираты, а также уточняются места укрывательства на случай ядерной войны. В частности, из разговора советника-посланника посольства РФ в США Люкманова Артура Рушановича с неустановленным лицом по имени Владислав Луценко, вероятность ядерного конфликта (не войны) присутствует, однако невелика. При этом, по мнению Луценко, Путин уже проиграл в войне с Украиной. Также, высказывается мнение, что президент РФ "сошел с ума и его состояние не адекватное"", – говорится в сообщении.
Ситуация в Украине 3 марта
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