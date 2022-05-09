Путин ужасно ошибся, когда начал эту войну – Постоянный представитель США при ОБСЕ

Майкл Карпентер (слева) считает, что Владимиру Путину (справа) будет сложно придумать для своих сторонников хоть какую-то победу / Фото: AFP, Голос Америки, Коллаж: Сегодня

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер считает, что президенту России Владимиру Путину будет сложно продемонстрировать своим сторонникам хотя бы какую-то победу, учитывая те огромные ошибки, которые он совершил. Дипломат убежден, что триумфатором в развязанной Путиным войне будет Украина.

Об этом Майкл Карпентер заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Он ужасно ошибся, когда начал эту войну. И, конечно, Россия проиграла в битве под Киевом, ее силы были отброшены от столицы, в Черниговской и Сумской областях. Теперь они пытаются наступать на востоке и на юге", – сказал он.

Майкл Карпентер отметил, что ему сложно увидеть, как Путин может придумать какую-то победу в Украине, учитывая ошибки, которые он совершил. Дипломат убежден, что Украина обязательно победит.

"Украина в итоге будет триумфатором в этой войне. Империалистический мир, в котором один человек может диктовать всему миру свои правила, не преуспевает, он проигрывает", – подчеркнул представитель США при ОБСЕ.

Майкл Карпентер также отметил, что санкции Запада уже нанесли российской экономике большой ущерб.