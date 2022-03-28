Путина защищают черные маги. Мольфары Украины объявили войну президенту РФ

Все мольфары Украины объявили войну президенту РФ Владимиру Путину. Они пытаются обезвредить защиту, которую выставили перед ним черные маги.

Об этом рассказала мольфарка Елена Стеценко в эфире канала Украина 24.

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По ее словам, мольфары непрерывно молятся о мире в Украине.

"Не только мольфары объединились, а объединились абсолютно все – биоэнергеты, экстрасенсы, черные ведуны, все объединились. Мы все имеем связь между собой, время и повременно молимся за Украину. У нас два часа один экстрасенс молится, два часа – второй. То есть проводят обряды и всяческие мероприятия для того, чтобы скорее закончилась эта неправомерная война", – сказала Стеценко.

Она объяснила, что Вселенная – двойная структура. Есть белое и черное, холодное и горячее.

"Поэтому нужно работать не только светлыми силами, но и темными силами. Потому что в светлых силах действуют высокочастотные структуры, а темные задействуют низкочастотные структуры. Надо по всем путям справляться с этой ситуацией", – добавила мольфарка.

Как воюют против Путина

Против президента РФ совершают специальные обряды и читают молитвы.

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"По фотографиям, по его образу работаем. Но ведь вы знаете, что с ним работают и его защищают очень черные маги, шаманы. Среди экстрасенсов тоже война", – отметила мольфарка.

Она добавила, что можно настроиться на ту вибрацию, которая есть в поле защищаемого человека.

"То есть надо убрать эту защиту и эту вибрацию. И тогда можно справляться с самим человеком. Здесь можно не работать с теми шаманами, которые наводят на него защиту, нужно просто эту защиту убрать", – убеждена Стеценко.

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