Пять депутатов Рады могут признать олигархами: "слуга народа" о новом законе

Корниенко заявил, что к олигархическому законопроекту уже подано больше тысячи правок, хотя он считает – там нечего менять

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что закон №5599 об олигархах будет принят окончательно осенью, но уже сейчас под критерии олигарха подпадают до пяти народных депутатов.

Об этом он рассказал в интервью Українським новинам.

На вопрос, сколько, по его мнению, депутатов Рады могут теоретически быть отнесены к числу олигархов, он ответил: "Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до пяти человек может претендовать. Называть коллег не буду".

При этом Корниенко уверяет, что от "Слуги народа" в этот перечень никто не попадает. Он уверен, что осенью этот закон будет принят.

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"Мне лично кажется, что в этот законопроект можно вносить различные изменения, но в них нет смысла. Это рамочный закон, фундаментальный, который прописывает новую парадигму отношений между бизнесом, политикой и обществом. Коллеги внесли 1230 поправок, и интересно, что именно в них. Концептуально я бы в нем ничего не изменил. Я бы работал и сосредоточил бы усилия на принятии смежного законодательства", – сказал глава партии.

Корниенко под смежными законами видит антитрастовое законодательство, законопроект об Антимонопольном комитете, законопроект о медиа.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что в Украине в последнее время появились новые олигархи. По его словам, в новом законе о деолигархизации будет четко прописано, какие должны быть критерии, чтобы человека вызвали на заседание СНБО.