Пять миллионов доз: Украина нашла новых поставщиков COVID-вакцины

Украина договаривается о поставке 5 млн доз вакцины от коронавируса из Объединенных Арабских Эмиратов

Украина ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о закупке 5 млн доз вакцины от корнавируса. Речь идет о препарате китайской компании Sinopharm, который в ОАЭ под названием Hayat-Vax COVID-19 производит компания G42.

Этот вопрос, как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, обсуждался во время визита украинской делегации в ОАЭ.

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"На сегодня завод в ОАЭ имеет мощность производства около двух миллионов доз в месяц. Для увеличения мощности планируется построить новый завод, который заработает до конца 2021 года", - передает пресс-служба.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко предложил руководству G42 рассмотреть возможность локализации производства вакцины против COVID-19 в Украине. Решение об этом должно быть принято до конца мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что Китай признал низкую эффективность своих вакцин. Одной из них скоро начнут прививать украинцев.

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