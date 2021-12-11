Работал с Валуевым и давно знаком с Зеленским. Кто такой Гогилашвили, устроивший разборки на блокпосту

Гогилашвили давно знаком с Зеленским и Валуевым / Фото: Коллаж: Сегодня

Замглавы МВД Александр Гогилашвили, который попал в скандал из-за ссоры на блокпосту в Краматорске, еще задолго до назначения был знаком с президентом Владимиром Зеленским. В то же время ранее ходили слухи о том, якобы раньше Гогилашвили был связан с российским политиком Николаем Валуевым.

Сайт "Сегодня" узнал, что известно о замминистре МВД.

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Коротко о жизни Гогилашвили

Александр Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года в Тбилиси (Грузия).

Первым местом работы Гогилашвили стал детский сад в Ростове-на-Дону. С 1995 по 1996 год он работал воспитателем. Затем четыре года занимался предпринимательской деятельностью.

2000-2010 – был ответственным по связям с общественностью в фонде социальной адаптации бывших наркозависимых "Выход" в Ростове.

Затем Александр приехал в Киев и два года занимал ту же должность в Центре здоровой молодежи.

Александр занимался волонтерской деятельностью. Он является мастером спорта по дзюдо.

В сентябре 2019 года Гогилашвили назначили на должность замминистра внутренних дел. Это была его первая должность в МВД. Сейчас он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Жена Гогилашвили Мария Левченко работает личным помощником Владимира Зеленского.

Российский след?

Когда Гогилашвили стал замминистра, LIGA.net нашла на его странице в российской соцсети "Одноклассники" фото с депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым. Некоторые российские сайты писали, якобы раньше Гогилашвили был помощником Валуева.

Гогилашвили с Валуевым. Фото из соцсети

Журналисты пытались дозвониться в Международную антинаркотическую ассоциацию (МАА), где в то время работал Гогилашвили, но ответа не получили. В то же время my.ua пишет, что чиновник подтвердил знакомство.

Гогилашвили и Валуев в спортзале. Фото из соцсетей

Он якобы занимался "социалкой в ​​продвижении его (Валуева, – Ред.) бесплатных школ бокса в Ленинградской области, плюс занимался спортом, на том собственно и сошлись".

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В чем обвиняют Гогилашвили

Незаконное удерживание наркозависимых

В начале этого года партия "Демократична сокира" требовала уволить Гогилашвили. В партии заявили, что до получения должности в МВД Гогилашвили работал в МАА, где лечат наркозависимых. А после назначения в реестре судебных решений было "около 25 дел по 146 статье (незаконное лишение свободы) только по прямому упоминанию "Международной антинаркотической ассоциации".

Также в партии утверждали, якобы работники ММА похищали и незаконно удерживали людей в больницах.

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Однако сам Гогилашвили заявил в интервью "Бабелю", что это вранье и направленная работа политической силы против него.

"За каждой партией стоят определенные политические силы, скажем так, партия — это чей-то рупор, они нападают на тех или иных людей, в зависимости от интересов. Поэтому для меня ДС и их высказывания не имеют никакого значения", – сказал он.

"Кумовство"

Александр Гогилашвили был знаком с президентом Владимиром Зеленский еще до назначения на топовую должность в МВД. Из-за этого в Сети писали об очередном "кумовстве" во власти.

Замглавы МВД ответил и на это обвинение. Он заявил, что не работал в "Квартале 95", а познакомился с Зеленским еще когда работал в МАА. Тогда они пытались привлечь к проблеме наркопреступности известных людей, одним из таких приглашенных был Зеленский.

"Когда возник вопрос о наркопреступности, выбор пал на меня. До этого я три года приезжал сюда (в МВД – Ред.) и давал много информации о наркопреступниках и лабораториях, где производят наркотики", – сказал Гогилашвили "Бабелю".

Зарабатывает на наркозависимых?

Кроме вышеуказанных обвинений, Гогиашвили подозревали в том, что он принудительно отправлял наркозависимых в реабилитационный центр МАА.

В частности, в статье "Зеркала недели" писали, что Алексея Пичугова из Днепра обвиняли в сбыте наркотиков. Полиция прямо посоветовала ему обратиться в МАА, если тот не хочет в тюрьму. Там его разместят на реабилитацию и дадут справку. Так Алексей попал в центр, за полгода заплатил 60 тысяч гривен.

Гогилашвили ответил, что никого не отправляет в центры и сейчас вообще не связан с центром реабилитации.

"Когда вышел из организации — перестал получать там зарплату, не беру деньги в конвертах, взятки, и делать этого не собираюсь", – объяснил он.

Против легализации медицинского каннабиса

Александа Гогилашвили осуждали за то, что он выступает против легализации каннабиса в медицинских центрах в Украине, тем самым лишая тысячи людей важных лекарств.

Замглавы МВД объяснил, что он за то, чтобы пациенты получали нужные им лекарства, но есть большие риски, о которых все молчат.

"Непонятно, кто производит, где производит, кто контролирует производство, кто дает разрешение, лицензии, квоты, как регулируется вопрос импорта и экспорта, и регулируется ли вообще", – сказал он.

Взамен он предлагает внести названия конкретных лекарств на основе каннабиса в 770-е постановление правительства, которое регулирует оборот наркотических веществ.

Получил награду от президента

В 2020 году Зеленский наградил Гогилашвили "За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с преступностью, добросовестное и безупречное служение украинскому народу".

Замглавы МВД объяснил, что награду получил за три большие операции – правоохранители накрыли две группировки, которые производили и сбывали наркотики через интернет. Также копы закрыли 102 интернет-магазина наркотиков, перекрыли два международных канала поставки веществ и и конфисковала их большую партию.

Так что, по его словам, награждать было за что.