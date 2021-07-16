Рада лишила Монастырского депутатского мандата

Стало известно, кто может заменить выбывшего из Слуги народа Монастырского, место которого стало вакантно в президентской фракции

Новый министр внутренних дел Денис Монастырский сложил депутатские полномочия в связи с назначением в правительство. Верховная Рада поддержала его заявление.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что новоиспеченный министр написал заявление о сложении им депутатских полномочий в связи с назначением на должность члена правительства. Депутаты 340 голосами досрочно прекратили депутатские полномочия Монастырского.

После этого новый глава МВД принял присягу на трибуне Верховной Рады.

"Я, осознавая высокую ответственность члена Кабинета министров, торжественно присягаю на верность украинскому народу. Обязуюсь соблюдать Конституцию и законы Украины, укреплять суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы человека и гражданина, заботиться о благосостоянии украинского народа и демократическом развитии общества", – зачитал Монастырский.

Как сообщало Новое время, теперь наиболее вероятным кандидатом на замену Монастырского в "Слуге народа" станет 28-летний житель Сум Антон Швачко.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова. В свою очередь сам Монастырский, комментируя возможность занять кресло главы МВД, заявил, что это самое сложное решение в его жизни.