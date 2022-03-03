Рада утвердила всеобщую мобилизацию в Украине

Верховная рада поддержала указ президента. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада приняла проект закона об утверждении указа президента Украины о введении по всей стране всеобщей мобилизации в связи с полномасштабным вторжением России. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании парламента.

Мобилизация объявлена в Киеве и во всех областях Украины, за исключением оккупированного Крыма.

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Мобилизация проводится в течение 90 суток. Кроме призыва резервистов, также разрешается изымать для нужд армии и других военных формирований Украины автомобильный транспорт граждан.

Также разрешается временное выделение зданий, сооружений, земельных участков, предоставление услуг для нужда армии.

Противостояние российской агрессии

Украина уже неделю держит оборону от российских захватчиков. Планы врага полностью провалились, он несет небывалые потери по всем направлениям. По данным Генштаба, только за неделю ВСУ уничтожили около 9000 солдат страны-агрессора.

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После регулярных поражений на поле боя оккупанты перешли к своей излюбленной тактике – к ударам по мирному населению. Так, этой ночью оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область), в результате погибли восемь человек.

Также был нанесен ракетный удар по Киеву, однако власти заявили, что силам ПВО удалось перехватить ракеты.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупанты испугались позорного поражения. По его словам, российская армия превратилась в кучку террористов и трусов после того, как украинские воины дали серьезный отпор оккупанту.

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Тем временем Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений РФ против Украины. Что удивительно, к иску присоединились 38 стран мира – такого еще никогда не было.