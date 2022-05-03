Ракетный удар по Львову: поезда задерживаются в пути

Под Львовом задержали поезда из-за обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня
В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов в Украине будет направляться с задержкой. Об этом сообщает Telegram-канал "Укрзализныци".
В частности, в настоящее время задержаны поезда на подъезде во Львов, но задержки могут коснуться и других станций.
Пассажиров призывают следить за официальными сообщениями и не оставляйте хранилища во время сигнала тревоги.
Обстрелы 3 мая
По всей стране вечером 3 мая была затяжная воздушная тревога, а после люди услышали взрывы. Они прогремели в Одессе, Киеве, Киевской и Кировоградской областях, а также в Виннице и Днепре.
Во Львове было слышно около 5 взрывов. В части города сейчас нет электричества.
ПВО сбила две крылатые ракеты, которые летели на Винницу.
Ещё одну крылатую ракету ПВО сбила на подлёте к Киеву в районе Одесской трассы. Взрывы были слышны на правом берегу города.
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