Ракетой точно в цель! ВСУ сбили очередной вертолет оккупантов – видео

Вражеский вертолет больше не побеспокоит украинцев. Коллаж "Сегодня"

Украинские военные сбили российский вертолет из переносного зенитно-ракетного комплекса. Соответствующее виду появилось в Сети со ссылкой на аэроразведку.

На видео можно увидеть, как вертолет оккупантов летит очень низко и стал отличной мишенью для украинских военных, которые ракетой уничтожили врага. Вертолет во время падения на землю сильной вспыхнул и рванул.

Реклама

Противостояние российскому вторжению

Россия за девять дней войны понесла такие потери, которых еще никогда не знала. По данным Генерального штаба ВСУ, уничтожено более 10 тысяч оккупантов и огромное количество различной техники.

Киев уже не первый день просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы российские самолеты и ракеты не бомбили украинские города. Однако страны Запада отказались по итогам вчерашнего саммита Альянса. После этого Зеленский жестко отчитал НАТО, обвинил в трусости и неспособности кого-либо защитить.

Реклама

Тем временем CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки пишет, что у Путина появился новый план по Украине – бомбить города до их сдачи.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что у России заканчиваются военные ресурсы в Украине – ее ждет коллапс. По его словам, путинское войско перешло к тактике испуганных шакалов и трусов-террористов, убивая мирных жителей.