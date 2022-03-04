"Рассказы нашего правительства – это туфта и промывка мозгов": российский оккупант о войне в Украине (видео)

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Российский оккупант решил рассказать правду своим близким в Российской Федерации о войне в Украине.

Видео у себя на странице в Telegram выложила Служба безопасности Украины.

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"Россия – агрессор"

"То, что нам рассказывают, что Украина – плохой народ, что убивает людей – все это туфта. Это наше правительство промывает мозги нашему народу. Если честно, этот народ сами же русские и уничтожают – по приказу нашего "великого вождя", – заявил оккупант.

По его словам, во всем, что происходит в Украине, виновата сама Россия:

"Не Украина, не Польша. Они убивают людей – мирных жителей, детей… Мы – агрессор, уничтожитель. Мы – пушечное мясо. По последним данным сюда приехали много военнослужащих со всей страны – и то, что Путин рассказывает, что тут умерло человек 10 – все это туфта. Нас погибло около 10 тысяч – если не больше".

Также он призвал не верить новостям в России:

"Не верьте нашим новостям (российским – ред.), которые втирают и промывают мозги… Украинский народ очень добрый. Хотя я ранен, ко мне проявили лучшие методы – зашили, вылечили. Так что если кто-то рассказывает, что к нам плохо относятся, – это все х*рня".

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Напомним, правительство Украины обратилось к Международному комитету Красного Креста. Украине нужна неотложная помощь в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское населения.

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