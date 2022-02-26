Рассмотрят нейтральный статус? У Зеленского раскрыли детали переговоров с Путиным

У Зеленского рассказали о возможных переговорах с Путиным / Фото: Коллаж: Сегодня

В Офисе президента Украины раскрыли детали возможных переговоров Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из тем может стать нейтральный статус Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает "Сегодня".

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Советник главы ОП подчеркнул, что если нейтральный статус и будут рассматривать, то только с пакетом четких гарантий по безопасности.

"Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности – опция, которая также, возможно, будет на столе", – сказал Подоляк.

Зеленский готов к переговорам

Владимир Зеленский обратился к президенту РФ с предложением сесть за стол переговоров, чтобы скорее прекратить войну в Украине. В Кремле ответили, что тоже готовы начать переговорный процесс.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов отправить в Минск переговорную делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента.

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При этом в этот же день Путин обратился к украинским военным и предложил взять власть в свои руки, назвав украинскую власть "шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".