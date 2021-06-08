Расстрел семьи под Житомиром: убийца знал своих жертв и убил из-за долга

Жуткая история произошла на Житомирщине. Там мужчина расстрелял через окно спящих супругов. Глава семьи погиб, его жена в тяжелом состоянии в больнице. Чудом уцелела дочь. Известно, что убийца хорошо знал свою жертву. Зачем изверг устроил жестокую расправу?

На месте выяснял корреспондент "Сегодня" Артем Джепко.

Стрелку, которого задержали – 58 лет, его хорошо знала супружеская чета. По информации полиции, они якобы задолжали ему деньги. Медики борются за жизнь пострадавшей Ирины Миненко. Ее состояние крайне тяжелое, но, как говорят врачи, если учесть те травмы, которые получила женщина, то, что она до сих пор жива – это очень хороший знак.

Врач-хирург Коростышевской ЦРБ Оксана Пендура рассказывает:

"Состояние больной крайне тяжелое. Она поступила с множественными ранениями брюшной полости, повреждением толстого и тонкого кишечника, открытым переломом бедра, повреждением костей таза. На данный момент больная находится на ИВЛ".

Злоумышленник пришел во двор супругов Миненко около часа ночи. Стрелял через окно. 46-летний Сергей, глава семьи погиб на месте. Мы поговорили с местными, которые слышали выстрелы, те шокированы случившимся. Ведь семья Миненко всегда была приветлива, никогда ни с кем не конфликтовали. Говорят, что семья была простая, ездила на Запад работать по безвизу, но миллионное состояние не заработала.

К счастью, ребенок, который во время стрельбы тоже был в доме, но в соседней комнате, не пострадал. Девочку забрала бабушка. Родственники разговаривать с прессой отказываются. Погибший работал дальнобойщиком в Польше, говорят местные. Жена – домохозяйка. После такого убийства в селе все изрядно напуганы.

Местная жительница Любовь Колосовская рассказывает, что в селе несколько раз обворовывали дома, были драки, но не было стрельбы.

Сейчас стрелок в СИЗО. За умышленное убийство следующие 15 лет он, скорее всего, проведет за решеткой.

Также напомним, в Новоселице Житомирской области мужчина застрелил семь человек, которые приехали на рыбалку.