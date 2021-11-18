Расстреляли прямо под подъездом: в Николаеве жестоко убили местного бизнесмена (фото)

В Николаеве из ружья расстреляли бизнесмена. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Николаеве вечером 17 ноября из ружья расстреляли местного бизнесмена. Преступник сбежал, полиция объявила спецоперацию.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Стрельба произошла на улице Сенной, правоохранителям позвонили местные жители и рассказали о том, что слышали выстрелы. Это случилось около 20:15.
Пострадавшие
На месте события полицейские обнаружили двух мужчин. Один из них погиб от огнестрельных ранений. Второго пострадавшего передали медикам.
По информации местных СМИ, убитый – 51-летний Игорь Плиндык, который имеет отношение к строительному бизнесу.
Что известно о стрелке
С места события он сбежал. Вскоре в одном из дворов многоэтажек в нескольких кварталах от места преступления было обнаружено охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь.
Ружье было все в крови. Фото: полиция
"В настоящее время устанавливается, правда ли в пострадавших стреляли именно из этого оружия. Ружье будет изъято и направлено на экспертизу", – сообщили в полиции.
Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ст. 115 УК). Для того, чтобы поймать злоумышленника введена спецоперация.
Фото: полиция
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