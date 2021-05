Рассуждавшая о "низком качестве" детей Третьякова опозорилась с английским (видео)

Галина Третьякова / Фото: Facebook

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова, которая ранее "прославилась" высказыванием о "низком качестве" детей, показала крайне невысокое качество английского языка на заседании согласительного совета парламента, которое прошло в понедельник, 17 мая.

Видео опубликовал телеграм-канал "Недоторкані".

На нем слышно, как народный депутат читает несложную фразу на английском, совершенно не придерживаясь правил произношения и запинаясь.

Assistive products for person with disability, classification and terminology (Вспомогательные устройства для людей с ограниченными возможностями, классификация и терминология. – Ред.) – именно эту фразу читала Третьякова.

