Рассылала "закладки" в детских игрушках по всей Украине: в Умани задержали наркодилера (фото)

Женщина из Умани рассылала по Украине наркотики, спрятанные в коробки с детскими игрушками. / Фото: Коллаж: Сегодня

Жительница города Умань (Черкасская область) организовала сбыт наркотиков через почтовые отправления. Она рассылала их в коробках с детскими игрушками и продуктами.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Подробности

Полицейские установили, что злоумышленница снимала в городе Умань квартиру, которую оборудовала под фасовочный цех и склад. Наркотики и психотропы сбывала через два телеграмм-канала, которые лично администрировала.

"Заказы" пересылала по почте по всей стране, прятала "товар" в детских игрушках и коробках с продуктами питания.

Для местных "клиентов" делала "закладки" на территории города и района, а геолокацию их расположения посылала после получения подтверждения о поступлении средств на электронные кошельки.

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Обыски

Полицейские посетили квартиру наркодилера 16 ноября. Там изъяли:

мефедрон,

амфетамин,

шишки каннабиса,

JWH,

таблетки экстази,

марки ЛСД,

а также упаковочные материалы, весы и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность женщины к наркосбыту.

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У женщины в квартире обнаружили склад наркотиков. Фото: полиция

Наказание

Вещественные доказательства полицейские направили на проведение экспертного исследования. После поступления их результатов следователи планируют сообщить женщине о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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