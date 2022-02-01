Ратификацию соглашения с ЕС об "открытом небе" перенесли, а в США придумали санкции для РФ — главные новости за ночь

Вступление в силу соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС откладывается, а Путину точно не понравятся американские санкции/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Ударят по уязвимому месту: какие санкции США готовят России

США разработали новые пакеты санкций против России в случае открытого вторжения в Украину армии РФ. Данные меры нацелены на российскую элиту и членов их семей, поскольку они тесно связаны с Западом.

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Псаки анонсировала санкции против российской элиты/Коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина отложила ратификацию соглашения с ЕС об "открытом небе"

Вступление в силу соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом откладывается, по меньшей мере, до марта 2022 года. Это связано с задержкой процедуры его ратификации.

Вступление в силу соглашения отложили как минимум до весны/Коллаж: "Сегодня"

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США получили от РФ ответ на предложения по "гарантиям безопасности"

Россия передала Соединенным Штатам Америки письменную реакцию по так называемым "гарантиям безопасности". Содержание документа не раскрывается.

У США подтвердили получение ответа от РФ/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве до полусмерти избили двух женщин

В Киеве на Оболони неизвестны жестоко избили двух пожилых женщин. В то же время неизвестные не грабили их. Одна из пострадавших до сих пор в реанимации. Злоумышленников разыскивают.

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