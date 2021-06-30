Ободранные стены и сбитая плитка: что оставили по себе чиновники в Конче-Заспе (видео)

Государство пытается в судах добиться возмещения ущерба на сотни тысяч гривен, а некоторые бывшие арендаторы считают, что им еще и должны

Некоторые экс-чиновники, которых выселили с государственным дач в Конче-Заспе в связи с "большим переселением" Владимира Зеленского, оставили после себя разбитые стены, ободранные обои и убытки на сотни тысяч гривен. А заявления в полицию, составленные на них администрацией госдач, пока безрезультатны. Другие сами судятся с государством, требуя компенсации.

Кто именно оставил после себя "руины" и какой ущерб нанесен государству, а кто считает, что ему еще и должны, выяснил Евгений Назаренко для новостей "Сегодня".

Погром после выезда чиновников в Конче-Заспе / коллаж "Сегодня"

Кто хочет денег

Среди тех, кто готовы съехать с государственных дач, только если им вернут деньги за ремонт, например, предпринимательница Ольга Залиско, которая оценила свои вложения в три миллиона гривен.

Госпожа Залиско на связь не выходит, и юристы говорят, что ее вряд ли ждет победа в суде, ведь в договоре четко прописано – деньги за ремонт арендатору не возвращаются.

Требует компенсации от государства и отстраненный скандальный судья Конституционного Суда Александр Тупицкий, с которым, кстати, еще осенью расторгли договор аренды из-за долгов.

Также в списке "вымогателей" – коллега Тупицкого – судья Игорь Слиденко.

Хотел вернуть деньги и один известный скандальный пластический хирург, впрочем, с ним все споры в конечном итоге уладили.

"Развалили" и уехали

Руководство дач Кончи-Заспы со своей стороны тоже подало два иска на недобросовестных арендаторов, которые ремонт не делали, а то, что было сделано до них, изрядно попортили. Но они не хотят ни платить, ни ходить на судебные заседания, и сами подали в суд.

Первый в списке – бывший начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.

Аренда его дома площадью 500 квадратов стоит примерно 250 тысяч гривен в месяц – откуда у госслужащего, тем более чиновника министерства, такие деньги – отдельный вопрос. Кроме того, господин Бурба якобы вложил еще и 7 миллионов в облагораживание этой территории.

Когда в мае президент приказал провести аудит государственных дач в Конче-Заспе и попросила на выход более двухсот экс-чиновников, выехал и Василий Бурба, но оставил после себя настоящий погром.

"Поврежден бассейн, повреждены трубы, повреждена система видеонаблюдения, повреждена система телевидения и интернета, поврежден гараж, сбита плитка, батареи также повреждены", – рассказала и. о. заместителя директора отдыха Анна Онофрийчук.

А сын судьи Конституционного суда Александра Литвинова оставил после себя сорванные обои и разбитую плитку в номере, который арендовал. Он второй в рейтинге тех, кто нанес наибольший ущерб дому отдыха – 320 тыс. гривен.

"Вы видите, разбитые стены, вот плитка. Плитка и некоторые элементы декора также были демонтированы. Когда номер сдается в пользование, он сдается в нормальном состоянии", – говорит директор дома отдыха Александр Гурин.

На Литвинова-младшего также написали заявление в полицию. Но он его игнорирует. Кстати, в соседнем номере живет его мать, которая через щель в дверях подтвердила, что платить никто не собирается.

"Мой сын cдал номер, его выпустили, что было сделано вами после того, как он выехал из номера – я не знаю", – заявляет Лариса Литвинова и даже отказывается разговаривать з Александром Гуриным.

Свои государственные дачи уже покинули добровольно 20 экс-чиновников, а восемь решительно отказались. С другими еще ведутся переговоры.

На дачах планируют социальные проекты

После того как с дач Кончи-Заспы выедут чиновники – здесь планируют устраивать различные социальные проекты. Уже фунционирует дом семейного типа – там живет Александра, родители которой умерли от коронавируса, а брат покончил с собой. В свои 22 года она взяла опеку над десятью детьми.

"Я с этими детьми росла, все свои последние 10 лет, и дети уже взрослые – 10-16 лет – поэтому у нас все по семйному, поддержка друг друга – это самое главное", – говорит Александра Цисаренко.

Также имения в Конче-Заспе планируют отдать под научные и художественные проекты.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конче-Заспе и Пуще-Водице и определить, кто там сейчас живет и на каких основаниях.

Мы также писали, что после анонсированного президентом Владимиром Зеленским выселения бывших чиновников из госдач в Конче-Заспе, выселенные могут получить миллионные компенсации. В частности глава Минздрава времен беглого президента Виктора Януковича Раиса Богатырева претендует на 11 млн гривен

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