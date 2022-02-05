Реакция генсека НАТО на "союз" Путина с Китаем, а у Венедиктовой недосчитались видео с Трухиным – главные новости за ночь

Генпрокурор Ирина Венедиктова (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

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Генсек НАТО резко отреагировал на новый "союз" Путина с Китаем

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса. Он заявил, что этот вопрос касается исключительно права суверенных государств выбирать собственный путь.

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"Это не о расширении НАТО, это о праве каждой суверенной нации выбирать свой путь, хочет она принадлежать к НАТО или нет. НАТО уважает эти свободные суверенные решения, и в НАТО никогда не принуждали ни одну страну к нашему Альянсу, но многие страны из-за демократического процесса решили, что они хотят быть частью НАТО", – сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и президент РФ Владимир Путин с председателем Китая Си Цзиньпинем (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

В Австрии сошла лавина: есть погибшие

В горах австрийского Тироля на границе со Швейцарией в пятницу, 4 февраля, сошла мощная лавина, вследствие чего погибли пять человек. Об этом информирует австрийский общественный телерадиовещатель ORF.

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"На тирольско-швейцарской границе в Шписсе (район Ландекк) в пятницу в результате схода лавины погибли пять человек. Шестой пострадавший доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

Четверо были найдены под снегом уже погибшими. Коллаж "Сегодня"

В Днепре вооруженный мужчина ограбил отделение ПриватБанка

В пятницу, 4 февраля, в Днепре вооруженный мужчина ограбил отделение ПриватБанка. Инцидент произошел в 17:15 в отделение банка по улице Строителей. В банк зашел мужчина, который начал разговор о "жизни" с сотрудницей банка, во время которого из рюкзака достал предмет, похожий на пистолет и угрозами заставил подвести его в кассу, где требовал отдать все наличные. Грабитель забрал 52 тыс. грн.

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Правоохранители расследуют вооруженное нападение на "ПриватБанк". Коллаж "Сегодня"

Исчезло! У Венедиктовой неожиданно недосчитались видео с Трухиным и ДТП

В Офисе генпрокурора заявили, что Национальная полиция Украины просила у патрульных записи с места ДТП, в котором фигурирует депутат Александр Трухин, уже через два дня после случившегося, но видео якобы не сохранилось.