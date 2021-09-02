Рекламу "Крымской весны" разрабатывали в Киеве – СБУ

СБУ расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации). Коллаж: "Сегодня" / Фото: СБУ
Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для террористических организаций "Л/ДНР" и оккупационной власти Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ходе расследования СБУ установила, что фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ.
"В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины. Среди "архивов" агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Семья у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" и другие",– написали в пресс-службе СБУ.
За последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами:
- "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия";
- "Весна победы нашей. Крым Единая Россия";
- "Год Крымской весны. Наш выбор – наша победа!";
- "Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".
По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ. Сейчас СБУ расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Следственные действия продолжаются.
СБУ продолжает разоблачать диверсантов. Статистика за прошлый год:
- В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб, троих из которых – при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.
- Всего в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности.
- Среди этих производств 76 касаются государственной измены, 50 – террористической и диверсионной деятельности, 9 – посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 – шпионажа.
Ранее мы сообщали, что СБУ задержала агента российских спецслужб при подготовке теракта.
Также напомним, что СБУ разоблачила мощную ботоферму, которая пыталась дискредитировать "Крымскую платформу".
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