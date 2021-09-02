Рекламу "Крымской весны" разрабатывали в Киеве – СБУ

СБУ расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации). Коллаж: "Сегодня" / Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для террористических организаций "Л/ДНР" и оккупационной власти Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе расследования СБУ установила, что фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ.

"В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины. Среди "архивов" агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Семья у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" и другие",– написали в пресс-службе СБУ.

За последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами:

"Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия";

"Весна победы нашей. Крым Единая Россия";

"Год Крымской весны. Наш выбор – наша победа!";

"Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

СБУ разоблачила рекламное агентство, которое разрабатывала информкампании для "Л/ДНР"" / Фото: СБУ

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ. Сейчас СБУ расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Следственные действия продолжаются.

СБУ продолжает разоблачать диверсантов. Статистика за прошлый год:

В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб, троих из которых – при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.

Всего в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности.

Среди этих производств 76 касаются государственной измены, 50 – террористической и диверсионной деятельности, 9 – посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 – шпионажа.

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала агента российских спецслужб при подготовке теракта.

Также напомним, что СБУ разоблачила мощную ботоферму, которая пыталась дискредитировать "Крымскую платформу".

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: