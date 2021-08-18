Репетиция парада, COVІD-19 наступает и украинцы застряли в Афганистане – главные новости СЕГОДНЯ

Со скандалами и пробками полным ходом идет подготовка к торжествам по случаю Дня Независимости Украины, Минздрав зафиксировал очередной пик заболеваемости на коронавирус, а власти Беларуси запретили своим спортсменам покидать страну.

Сайт "Сегодня" собрал информацию о главных событиях 18 августа.

Танки в столице

В центре Киева с огромными пробками прошла репетиция военного парада. По Крещатику прокатились танки, в небе пролетели боевые вертолеты, истребители и легендарная Мрия. Следующие репетиции парада запланировали на 20 и 22 августа. В эти дни в столице будут действовать аналогичные ограничения.

Репетиция парада в честь 30-летия Независимости Украины / Фото "Сегодня"

А в Киеве на братской могиле установили сцену для концерта ко Дню Независимости. Это возмутило пользователей в Сети. Проблема в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов. Однако в Минкульте заявили, что мэрия Киева предоставила все необходимые разрешения для установки сцены в Мариинском парке.

Коронавирус наступает

В Украине за последние сутки выявили 1447 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 557 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что в Украине центры вакцинации против коронавируса должны работать в течение выходных и праздничных дней. Так власти хотят ускорить темпы вакцинации в стране.

Тем временем Кабинет министров Украины упростил правила для въезда граждан других стран в нашу страну. Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании Кабинета министров.

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Избиение фотографа

В Печерском суде Киева избирали меру пресечения обоим нападавших нафотографа издательства "Буквы". Как сообщает корреспондент "Сегодня", один из нападавших под Офисом президента Никита Губский до 16 октября отправлен за решетку, а Антону Голощапову назначили домашний арест – до 15 октября.

Адвокат 18-летнего фигуранта заявил, что решение считает незаконным.

Фигуранты в зале суда. Фото: коллаж "Сегодня"

Эвакуация из Афганистана

Минобороны Украины отправило в Афганистан свой самолет для эвакуации остающихся в этой стране наших граждан. Самолет вылетел утром, однако вечером еще не было информации, смогли ли наши пилоты забрать украинцев.

Из захваченного талибами Афганистана хотят выехать по меньшей мере 153 украинца – это бизнесмены, инженеры, пилоты и члены их семей. Единственная возможность покинуть страну для них – через аэропорт Кабула, где царит хаос. Самолет есть, но вылететь он сможет, лишь когда ситуация стабилизируется. Корреспонденты "Сегодня" поговорили с украинцами в Афганистане, их родственниками и дипломатами.

Белорусские спортсмены под замком

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Андрей Кравченко рассказал в соцсетях, что Министерство спорта Беларуси запретило всем спортсмена выезжать за границу. Легкоатлет опубликовал переписку в Instagram.

"Спасибо людям за информацию! Как мы видим "хата с краю" – уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить!", – написал Кравченко.