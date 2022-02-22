Решение России – незаконно! Рада приняла заявление о "ЛДНР"

Нардепы осуждают решение Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада на сегодняшнем заседании одобрила 336 голосами постановление №7088, которое осуждает признание РФ самопровозглашенных "ЛДНР".

Заявление Верховной Рады в связи с признанием Российской Федерацией независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях.

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ВР заявляет об отсутствии юридических последствий принятого РФ решения и призывает незамедлительно отменить противоправные решения, которые направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины

призывает иностранные государства и международные и региональные организации не признавать независимость самопровозглашенных образований

констатирует тот факт, что Российская Федерация является агрессорам и стороной конфликта

осуждает и возлагает всю ответственность на РФ за резкое ухудшение ситуации по безопасности

поддерживает решение президента о срочном созыве Совета Безопасности ООН

призывает власти, парламентские государства, международные организации их парламентские ассамблеи осудить решение РФ

призывает ввести дополнительные секторальные санкции, финансовые и персональные, против РФ и ее руководителей, с целью остановки вооруженной агрессии против Украины, в частности – заморозить запуск "Северного потока – 2 и отключить Россию от SWIFT.

Ситуация с признанием "ЛДНР"

19 января депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.

По итогам голосования депутаты Госдумы Российской Федерации поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

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21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

22 февраля "депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".