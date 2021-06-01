Решение ВОЗ по Sinovac, запрет на пластиковые пакеты и война Папы с педофилами – главные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости вторника, 1 июня

Вакцина Sinovac получила подтверждение ВОЗ, в Украине запретили пластиковые пакеты, Папа Римский решил бороться с педофилами в Церкви – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости вторника, 1 июня.

ВОЗ одобрила применение вакцины Sinovac

ВОЗ одобрила использование вакцины. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Всемирная организация здравоохранения одобрила применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала компания Sinovac. Эту вакцину внесли в экстренный список медицинских препаратов.

Украина законтрактовала 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac, из которых 1,715 млн доз наша страна уже получила.

Запрет на пластиковые пакеты

Рада запретила использование пластиковых пакетов. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов. Законопроект №2051-1 поддержали 297 парламентариев.

Согласно документу, вводятся такие ограничения:

запрет на распространение пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства (толщиной до 50 мкм с 1 января 2022);

запрет бесплатного распространения пластиковых пакетов;

обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствии с Национальными стандартами;

стимулирование производства биоразлагаемых пластиковых пакетов;

установление ответственности за нарушение норм использования пластиковых пакетов.

Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной 225х345х450 мм, – их используют для упаковки мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов.

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 грн.

Папа Франциск объявил войну педофилам в Церкви

Папа Римский отреагировал на эскалацию на Ближнем Востоке. Коллаж.

Папа Римский Франциск издал апостольскую конституцию Pascite Gregem Dei, пересмотрев церковный кодекс и ужесточив разделы о жестоком обращении с несовершеннолетними.

Работа над новой редакцией закона началась еще при Папе Бенедикте XVI в 2009 году. Предыдущая версия просуществовала почти 40 лет, ее утвердил еще Иоанн Павел II в 1983 году.

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Новые названия для мутаций COVID-19

ВОЗ дала новые названия мутациям COVID-19. Фото: REUTERS/AA

Всемирная организация здравоохранения приняла решение дать официальные названия самым опасным мутациям коронавируса – теперь они будут именоваться не по месту их обнаружения, а буквами греческого алфавита.

Таким образом, четыре штамма, которые были классифицированные как "вызывающие беспокойство", теперь будут называть:

"Альфа" – британский (B.1.1.7);

"Бета" – южноафриканский (B.1.351);

"Гамма" – бразильский (P.1);

"Дельта" – индийский (B.1.617.2).

Такое решение было принято во избежание дискриминации и стигматизации граждан стран, где обнаружили эти мутации.

Отказ Германии поставлять оружие Украине

Германия ответила Зеленскому отказом. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ не будет поставлять оружие Украине, несмотря на призывы украинского президента Владимира Зеленского.

По его словам, конфликт на Донбассе может быть разрешен только политическими средствами.

По словам Зеленского, Украина заинтересована в патрульных катерах, автоматическом оружии, средствах радиосвязи и бронетехнике.

Изгнание Шевченко из "Слуги народа"

Евгений Шевченко в Раде. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что исключенный из "Слуги народа" народный депутат Евгений Шевченко официально покинул фракцию.

"Сообщаю об исключении из состава фракции "Слуга народа" народного депутата Шевченко Евгения Владимировича", – сказал он.

Напомним, Шевченко известен своей любовью к Беларуси и особенно к правящему там режиму Лукашенко, который он так поддерживает, пока весь мир критикует. Он даже встречался лично с диктатором.