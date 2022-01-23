Lufthansa переносит рейсы в "Борисполь" из-за угрозы вторжения России

Рейс из Мюнхена перенесли на утро / Фото: Коллаж: Сегодня
Экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь из-за политической ситуации в стране. По этой причине перенесли один из рейсов, который должен был вылететь из Мюнхена в Киев 22 января.
Об этом заявили в немецкой авиакомпании, передает политик Виктория Войцицкая в Facebook.
""В связи с политической ситуацией экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь" – только что нам объяснили причину переноса рейса с 22:00 вчера на 06:00 сегодня. Первые последствия повышенной опасности в Украине", - написала Войцицкая.
Она добавила, чтоб все, кто собирается куда-то лететь, учитывали эту ситуацию в своих планах.
Как стало известно "Сегодня", вчера был еще один рейс Lufthansa – Мюнхен – Киев, прилет в 18:00, но уже в 18:45 этот борт улетел обратно в Мюнхен. Это значит, что экипаж на ночь не остался.
Другие рейсы
Сайт "Сегодня" проверил задержки других рейсов. Выяснилось, что в настоящее время такая ситуация сейчас только с немецкой авиакомпанией Lufthansa.
Другие рейсы пока не сообщали о задержках.
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