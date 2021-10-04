Белая зарплата и корпоративные льготы: назван лучший работодатель в медиаотрасли

"Медиа Группа Украина" - лучший работодатель. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Медиа Группа Украина" признана лучшим работодателем по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Об этом сообщает "Украина 24".

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Директор по управлению персоналом Евгений Бондаренко признан одним из лидеров отрасли и стал "лучшим HR-директором".

Он объясняет, что в таком успехе нет никакого секрета – только упорный труд.

"Мы начали ее не вчера, а около двух-трех лет назад. Это системная работа по всем направлениям работы с людьми – это и система оплаты труда, и мотивация, и медицинское страхование. Все эти системы должны работать, чтобы люди могли приходить в компанию , выполнять свою работу и достигать результатов. Чтобы все получали от этого удовольствие ", – рассказывает Бондаренко.

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Евгению Бондаренку вручили награды "Лучший бренд работодателя" и "Лучший HR-директор". Медиа Группа Украина

"Медиа Группа Украина" – крупнейший медиа-холдинг страны

Он охватывает более 25 млн зрителей и включает в себя:

телеканалы "Украина", "Украина 24", "НЛО TV", "Индиго ТВ", "Футбол 1/2/3", "34-й телеканал"

издательские и диджитал-проекты "Vogue UA", "Сегодня.UA",

собственный продакшн "ТЕЛЕ ПРО", "Поможем ТВ",

сервисы Pay-TV ( "XtraTV" и "OLL.TV"),

рекламное агентство "Медиа Партнерство баинг".

Уже не первый раз среди лучших работодателей медиаотрасли

По оценке международной аудиторско-консалтинговой компании "Эрнст энд Янг", Медиа Группа Украина попала в тройку лучших работодателей.

Всего в медиагруппе работают более 2500 сотрудников .

"Мы не останавливались во время локдаунив, наоборот запускали и продолжаем запускать новые студии. Мы – официальный работодатель, который выполняет все взятые перед сотрудниками обязательства – белая и своевременная зарплата, официальное трудоустройство, корпоративные льготы, в том числе корпоративное медицинское страхование", – комментируют в медиагруппе.

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