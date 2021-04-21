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Режим чрезвычайной ситуации продлили до 30 июня: будут ли новые ограничения

21 апреля, 16:08

Сергей Мартынец

Украина продолжит жить в специальном режиме усиленного противостояния коронавирусу, а людей ждет адаптивный карантин

В Украине продлили до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантин. Это значит, что в ближайшие два месяца власть, а особенно службы гражданской защиты, будут работать в усиленном режиме, а для рядовых украинцев продолжатся коронавирусные ограничения.

Что такое режим ЧС

Это особый режим функционирования системы гражданской защиты, который вводится постановлением Кабмина и дает определение чрезвычайной ситуации: это последствия таких бедствий, как катастрофа, авария, пожар, стихийное бедствие, эпидемия или другие опасные события.

Во время чрезвычайной ситуации власть, а в первую очередь службы гражданской защиты, работают в усиленном спецрежиме. Важный момент: режим ЧС не предполагает ограничения прав и свобод граждан.

Для чего вводят режим ЧС

Это нужно для усиления координации всех служб, задействованных в противодействии коронавирусу, в том числе правительства с местной властью в регионах.

Например, усиление охраны общественного порядка, введение противоэпидемиологических мер (карантинных ограничений).

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Карантин – это для людей. Какие будут ограничения до 30 июня

Украина продолжит жить в адаптивном карантине, ограничения будут определяться зонами. При этом локдауны могут вводиться отдельным решением местных властей в случае критической эпидситуации.

Зеленая зона:

Желтая зона:

Оранжевая зона не будет вносить дополнительных ограничений, а только призвана предупредить об эпидопасности.

Красная зона:

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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