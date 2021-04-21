Режим чрезвычайной ситуации продлили до 30 июня: будут ли новые ограничения

В Украине продлили до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантин. Это значит, что в ближайшие два месяца власть, а особенно службы гражданской защиты, будут работать в усиленном режиме, а для рядовых украинцев продолжатся коронавирусные ограничения.
Что такое режим ЧС
Это особый режим функционирования системы гражданской защиты, который вводится постановлением Кабмина и дает определение чрезвычайной ситуации: это последствия таких бедствий, как катастрофа, авария, пожар, стихийное бедствие, эпидемия или другие опасные события.
Во время чрезвычайной ситуации власть, а в первую очередь службы гражданской защиты, работают в усиленном спецрежиме. Важный момент: режим ЧС не предполагает ограничения прав и свобод граждан.
Для чего вводят режим ЧС
Это нужно для усиления координации всех служб, задействованных в противодействии коронавирусу, в том числе правительства с местной властью в регионах.
Например, усиление охраны общественного порядка, введение противоэпидемиологических мер (карантинных ограничений).
Карантин – это для людей. Какие будут ограничения до 30 июня
Украина продолжит жить в адаптивном карантине, ограничения будут определяться зонами. При этом локдауны могут вводиться отдельным решением местных властей в случае критической эпидситуации.
Зеленая зона:
- отмена всех ограничений, кроме ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции.
Желтая зона:
- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 1 кв. м;
- работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;
- осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
- проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
- размещение посетителей в заведениях общественного питания менее чем два метра между столиками;
- деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);
- посещать школы и детсады, если половина детей и педагогов болеет;
- проведение плановых операций;
- посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.
Оранжевая зона не будет вносить дополнительных ограничений, а только призвана предупредить об эпидопасности.
Красная зона:
- заведения общественного питания работают только навынос или с доставкой;
- ночные клубы закрыты;
- в ТЦ можно покупать только товары первой необходимости (еду, лекарства), а также прессу и бытовую химию;
- закрыты спортзалы, бассейны и фитнес-центры;
- массовые мероприятия должны отменить или перенести на другую дату;
- непродовольственные рынки также закрываются;
- запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов).
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