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Резкий рост случаев. За сутки в Украине обнаружили более 10 тысяч заболевших COVID-19

Инна Собора
13 января, 08:12
Больше всего новых случаев в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях

Число случаев ежедневно продолжает стремительно расти. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 12 января, в Украине зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что на почти 3 тысячи больше, чем за предыдущие сутки. Из них детей – 590, медработников – 255.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 676 человек;
  • летальных исходов – 191;
  • поправилось – 7 202 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 997;
  • Винницкая область – 510;
  • Волынская область – 88;
  • Днепропетровская область – 362;
  • Донецкая область – 354;
  • Житомирская область – 367;
  • Закарпатская область – 413;
  • Запорожская область – 222;
  • Ивано-Франковская область – 983;
  • Киевская область – 376;
  • Кировоградская область – 64;
  • Луганская область – 98;
  • Львовская область – 949;
  • Николаевская область – 174;
  • Одесская область – 508;
  • Полтавская область – 431;
  • Ровенская область – 273;
  • Сумская область – 510;
  • Тернопольская область – 389;
  • Харьковская область – 560;
  • Херсонская область – 95;
  • Хмельницкая область – 367;
  • Черкасская область – 293;
  • Черновицкая область – 313;
  • Черниговская область – 350.

Когда ждать новый локдаун

В Украине готовятся к очередной волне коронавируса из-за нового штамма "Омикрон". Высокий уровень заболеваемости будет наблюдаться в течение нескольких месяцев.

По прогнозам Минздрава, очередная вспышка заболеваемости будет с конца января и будет длиться вплоть до апреля.

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