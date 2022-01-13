Резкий рост случаев. За сутки в Украине обнаружили более 10 тысяч заболевших COVID-19

Число случаев ежедневно продолжает стремительно расти. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошлые сутки, 12 января, в Украине зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что на почти 3 тысячи больше, чем за предыдущие сутки. Из них детей – 590, медработников – 255.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 676 человек;
- летальных исходов – 191;
- поправилось – 7 202 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 997;
- Винницкая область – 510;
- Волынская область – 88;
- Днепропетровская область – 362;
- Донецкая область – 354;
- Житомирская область – 367;
- Закарпатская область – 413;
- Запорожская область – 222;
- Ивано-Франковская область – 983;
- Киевская область – 376;
- Кировоградская область – 64;
- Луганская область – 98;
- Львовская область – 949;
- Николаевская область – 174;
- Одесская область – 508;
- Полтавская область – 431;
- Ровенская область – 273;
- Сумская область – 510;
- Тернопольская область – 389;
- Харьковская область – 560;
- Херсонская область – 95;
- Хмельницкая область – 367;
- Черкасская область – 293;
- Черновицкая область – 313;
- Черниговская область – 350.
Когда ждать новый локдаун
В Украине готовятся к очередной волне коронавируса из-за нового штамма "Омикрон". Высокий уровень заболеваемости будет наблюдаться в течение нескольких месяцев.
По прогнозам Минздрава, очередная вспышка заболеваемости будет с конца января и будет длиться вплоть до апреля.
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