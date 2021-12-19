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Резкий спад! За сутки в Украине было обнаружено почти 4 тыс. случаев COVID-19

Юлия Гаврилюк
19 декабря, 08:23
За все время пандемии в Украине заболел – 3 608 151 человек, а летальных исходов – 93 105

В Украине зафиксирован новый штамм COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 18 декабря в Украине зафиксировано 3602 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 390, медработников – 49).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 2129 человек, также зафиксировали 176 летальных исходов. Выздоровели 6866 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели 3 331 865 человек. Проведено 16 492 954 ПЦР-тестирований.

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Количество зараженных в регионах за сутки

  • г. Киев – 374;
  • Винницкая область – 145;
  • Волынская область – 142;
  • Днепропетровская область – 236;
  • Донецкая область – 124;
  • Житомирская область – 191;
  • Закарпатская область – 115;
  • Запорожская область – 165;
  • Ивано-Франковская область – 134;
  • Киевская область – 274;
  • Кировоградская область – 99;
  • Луганская область – 9;
  • Львовская область – 221;
  • Николаевская область – 105;
  • Одесская область – 163;
  • Полтавская область – 139;
  • Ровенская область – 119;
  • Сумская область – 114;
  • Тернопольская область – 160;
  • Харьковская область – 92;
  • Херсонская область – 26;
  • Хмельницкая область – 183;
  • Черкасская область – 93;
  • Черновицкая область – 91;
  • Черниговская область – 88.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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