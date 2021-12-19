Резкий спад! За сутки в Украине было обнаружено почти 4 тыс. случаев COVID-19

В Украине зафиксирован новый штамм COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 18 декабря в Украине зафиксировано 3602 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 390, медработников – 49).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 2129 человек, также зафиксировали 176 летальных исходов. Выздоровели 6866 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели 3 331 865 человек. Проведено 16 492 954 ПЦР-тестирований.

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Количество зараженных в регионах за сутки

г. Киев – 374;

Винницкая область – 145;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 236;

Донецкая область – 124;

Житомирская область – 191;

Закарпатская область – 115;

Запорожская область – 165;

Ивано-Франковская область – 134;

Киевская область – 274;

Кировоградская область – 99;

Луганская область – 9;

Львовская область – 221;

Николаевская область – 105;

Одесская область – 163;

Полтавская область – 139;

Ровенская область – 119;

Сумская область – 114;

Тернопольская область – 160;

Харьковская область – 92;

Херсонская область – 26;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 93;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 88.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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