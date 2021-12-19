Резкий спад! За сутки в Украине было обнаружено почти 4 тыс. случаев COVID-19

В Украине зафиксирован новый штамм COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 18 декабря в Украине зафиксировано 3602 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 390, медработников – 49).
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировали 2129 человек, также зафиксировали 176 летальных исходов. Выздоровели 6866 человек.
За все время пандемии в Украине выздоровели 3 331 865 человек. Проведено 16 492 954 ПЦР-тестирований.
Количество зараженных в регионах за сутки
- г. Киев – 374;
- Винницкая область – 145;
- Волынская область – 142;
- Днепропетровская область – 236;
- Донецкая область – 124;
- Житомирская область – 191;
- Закарпатская область – 115;
- Запорожская область – 165;
- Ивано-Франковская область – 134;
- Киевская область – 274;
- Кировоградская область – 99;
- Луганская область – 9;
- Львовская область – 221;
- Николаевская область – 105;
- Одесская область – 163;
- Полтавская область – 139;
- Ровенская область – 119;
- Сумская область – 114;
- Тернопольская область – 160;
- Харьковская область – 92;
- Херсонская область – 26;
- Хмельницкая область – 183;
- Черкасская область – 93;
- Черновицкая область – 91;
- Черниговская область – 88.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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