Резников: В Киеве раздали 18 тыс. автоматов, на подходе оружие от Запада

Резников призывает всех вступать в тероборону. Коллаж "Сегодня"

Жителям столицы уже роздано 18 тысяч автоматов, чтобы они могли встать на защиту города от российских оккупантов. Также Украина ждет в ближайшее время вооружения от западных партнеров. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

По его словам, желающих вступить в тероборону и с оружием в руках останавливать российских оккупантов растет, а оружие поступает еще.

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"Тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу. Горжусь каждым из вас! Только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект розданы и продолжат раздаваться бойцам Сил ТрО в течение вчерашнего и сегодняшнего дня", – написал Резников.

Также он отметил, что почти всю ночь общался с министрами обороны государств, оказывающими нам постоянную поддержку.

"Реакция мира становится более ясной. Вскоре мы получим дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов наших партнеров", – добавил министр.

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Противостояние вторжению РФ

Киев готовится встретить россиян не с цветами, а с оружием в руках – в трех районах столицы развернули пункты раздачи автоматов для желающих присоединиться к теробороне. Адреса, где можно получить оружие:

Шевченковский р-н, ул. Пугачева, 10.

Голосеевский р-н, ул. Глушкова, 9.

Оболонский р-н., ул.Полярная 20 (завод генераторов).

Напомним, в течение первого дня вторжения России украинские войска сбили семь самолетов оккупантов. Сегодня был подбит еще один в Черкасской области.

Также в Минобороны озвучивали полные потери россиян за 24 февраля. Кроме самолетов, еще сбиты 6 вертолетов, а также очень много бронетехники и сотни солдат.

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Тем временем под Херсоном украинские военные уничтожили российскую технику.

А Киев атаковали диверсанты. На Оболони завязался бой с применением стрелкового оружия, замечена была даже техника. Продолжалось это недолго – оккупанты были расстреляны.