Результатами "Большой стройки" Зеленского пользуются уже миллионы украинцев – эксперт

Восстановление инфраструктуры, которое происходит в ходе реализации программы "Большая стройка", стало одним из главных успехов президента Владимира Зеленского.

Согласно данным группы "Рейтинг", 42% украинцев считают "Большую стройку" лучшей инициативой Зеленского, пишет у себя в Facebook глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Сейчас много сил уделяют национальной инфраструктуре и крупным местным проектам", – пояснил эксперт. В Запорожье и Кременчуге продолжается строительство мостов, в Кривом Роге – стадиона и аэропорта. По словам Быкова, центральная власть реагирует на запросы городов, помогая в реализации инфраструктурных проектов.

При этом, пишет он, одним из немногих градоначальников, которые отказываются от участия в "Большой стройке", остается мэр Киева Виталий Кличко.

"Зеленский в интервью напомнил, что Укравтодор предлагал заняться столичными мостами. Но мэр всячески выступает против того, чтобы у киевлян появились удобные развязки", – отметил Быков.

В этом году программа сконцентрирована на развитии социальной инфраструктуры и внутреннем туризме. В частности, ко Дню Независимости должно завершиться обновление аэропортов Ровно, Днепра, Винницы, Одессы, Херсона и на Закарпатье.

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Кроме того, как сказал Быков, программа способствует реанимации экономики, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. За год "Большой стройки", совпавший с пиком пандемии коронавируса, удалось построить и обновить 6,5 тысяч км дорог и 158 мостов.

"Похожий путь в свое время прошли Турция и Польша, а сейчас по пути Зеленского идет и президент США. В рамках программы Джо Байдена, за 8 лет на инфраструктуру потратят 2 трлн долларов. Программа "Большое строительство" не такая затратная, но ее результатами уже пользуются миллионы украинцев во всех уголках страны", – рассказал эксперт.

Одним из достижений программы стало создание новых ровных дорог, которые соединяют населенные пункты. Государство отказалось от неэффективного точечного ремонта дорог и перешло на капитальный, подчеркнул Быков.

"До конца 2023 года Укравтодор отстроит всю сеть общегосударственных дорог. А это больше 20 тысяч километров", – напомнил Быков.

Напомним, в Очакове Николаевской области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начали реконструкцию стадиона "Артания".