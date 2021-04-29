Результаты Киевстар в 1-м квартале: рост в мобильной и фиксированной связи, инновационные услуги

"Киевстар" ускорил строительство сетей скоростной передачи данных, что повлияло на увеличение на 24,3% количества абонентов 4G. Использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось на 27,5%. В 1-м квартале 2021 года оператор увеличил на 11,7% капитальные расходы для развития новых технологий связи. Кроме того, перечислил в государственный бюджет налогов и сборов на сумму более 2,3 млрд грн.

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В 1-м квартале 2021 года абоненты "Киевстар" увеличили использование мобильного интернета и голосовой связи, что говорит об удовлетворении услугами компании. Так, в отчетном квартале использование мобильного дата-трафика на одного абонента достигло 6,3 Гб, что на 27,5% больше, чем в 1-м квартале 2020 года. В среднем абонент "Киевстар" в 1-м квартале 2021 года использовал 633 мин. голосовой связи, на 5,1% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Количество абонентов, которые воспользовались услугами мобильного интернета, превысило 17 млн. При этом 9,7 млн абонентов в 1-м квартале 2021 года использовали связь 4G, что на 24,3% больше, чем в 1-м квартале 2020 года.

В 1-м квартале 2021 года компания развивала новые цифровые услуги для бизнеса и частных клиентов. В частности, продукты Big Data, Microsoft Azure Stack – одно из популярных облачных решений, которое обеспечивает трансфер бизнес-процессов в удаленный режим работы. Кроме того, компания первой на телеком-рынке Украины внедрила решение Open API – уникальную платформу, которая дает возможность стартап-компаниям использовать аналитические данные оператора для создания собственных цифровых продуктов. Количество клиентов, которые используют для самообслуживания цифровую платформу "Мой Киевстар" увеличилось, в сравнении с 1-м кварталом 2020 года, на 76% – до 2,7 миллиона. Количество пользователей цифровой услуги "Kиевстар TV" превысило 414 тысяч.

В 1-м квартале 2021 года мобильной связью пользовалось 25,7 млн абонентов. Незначительное уменьшение количества активных SIM-карт объясняется общерыночными трендами, такими как отказ от второй и третьей SIM-карты, а также частичным влиянием на работу розничной сети "карантинных" ограничений. В то же время количество абонентов услуги фиксированной передачи данных "Домашний Интернет" увеличилось в 1-м квартале 2021 года на 11,5% и превысило 1,15 млн.

Доходы от услуг мобильной связи в 1-м квартале 2021 года выросли на 14,9% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года – до 6,357 млрд грн. Более половины дохода принесли услуги мобильного интернета – рост 27,7%. Средний доход от абонента мобильной связи (ARPU) увеличился на 16,1%. Как считает компания, этому способствовало увеличение доступа к новым технологиям и цифровым услугам. Так, по состоянию на 1-й квартал 2021 года "Киевстар" предоставляет услуги 4G связи на территории, где живут и работают 87% населения Украины.

Доходы от услуг фиксированной связи за отчетный период увеличились на 17,2%, до 451 млн грн. В основном благодаря росту спроса на услугу "Домашний Интернет". Показатель ARPU "Домашнего Интернета" увеличился на 5,4% в сравнении с 1-м кварталом 2020 года, до 85 грн на абонента.

Общий доход компании в 1-м квартале 2021 года увеличился на 15% в сравнении с 1-м кварталом 2020 года, до 6,842 млрд грн. За отчетный период компания инвестировала в развитие современных услуг связи свыше 1 млрд грн. Кроме того перечислила в бюджет налогов и сборов на общую сумму 2,3 млрд грн.

"Киевстар" продолжает помогать обществу в преодолении последствий пандемии covid-19. Так, за средства компании было приобретено 55 кислородных концентраторов, которые в феврале 2021 года переданы в 12 больниц в различных регионах Украины.

Ключевые показатели деятельности Киевстар 1-м квартале 2021 года

в сравнении с 1-м кварталом 2020 года

Финансовые и операционные

показатели (млн грн) 1-й квартал 2021 г. 1-й квартал 2020 г. 1-й кв. 2021/

1-й кв. 2020 Общий операционный доход 6,842 5,950 15% EBITDA 4,658 4,040 15,3% EBITDA margin 68,1% 67,9% 0,2 п.п. Капитальные расходы* 1,077 964 11,7% Мобильная связь Общий операционный доход 6,357 5,530 14,9% В том числе от услуги передачи данных 3,837 3,004 27,7% Абоненты (млн) 25,7 26,0 (1%) В том числе мобильного интернета 17,2 17,0 1,5% В том числе абоненты 4G 9,7 7,8 24,3% Пользователей 4G смартфонов 15,5 13,3 16,8% ARPU (грн) 82 70 16,1% MOU (мин.) 633 603 5,1% Использование данных

(Гбайт/абонент) 6,3 4,9 27,5% Фиксированная связь Общий операционный доход 451 384 17,2% Операционный доход ШПД 291 248 17,2% Абоненты ШПД (млн) 1,15 1,0 11,5% ARPU ШПД (грн) 85 81 5,4%

*Капитальные расходы за исключением аренды и радиочастотных платежей