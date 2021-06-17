Результаты встречи Байдена с Путиным и Зеленский и премьер Израиля – главные новости за ночь

Нуланд отправляется в Брюссель поговорить с ЕС и НАТО об итогах встречи США-РФ, а Зеленский пригласил в Киев Беннета – и другие события

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Нуланд поделится итогами саммита США-РФ с ЕС и НАТО

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд 17-18 июня обсудит в Брюсселе с представителями Евросоюза и НАТО, прошедшие между ними саммиты, а также итоги встречи в Женеве президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Зеленский пригласил премьера Израиля в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поздравил его с формированием правительства и назначением на должность, а также пригласил в Киев на празднование Дня независимости.

Байден о результатах встречи с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что реальные результаты его встречи с главой Кремля Владимиром Путиным станут видны по меньшей мере через шесть месяцев, но в целом оценил саммит позитивно.

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Путина возмутил вопрос о политике России

Президент России Владимир Путин после встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявил, что Соединенные Штаты якобы поддержали "государственный переворот" в Украине. Его возмутил вопрос о непредсказуемости внешней политики РФ.

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