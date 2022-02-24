РФ может атаковать данные украинцев – как защититься от хакеров

Как не подвергнуться хакерской атаке - советы / Фото: Коллаж: Сегодня
Кибератаки на государственные ресурсы Украины продолжаются и существует большой риск, что атаки будут распространены на всех граждан.
Про это сообщили в службе Госспецсвязи и дали советы, как от этого защититься.
Итак, семь основных правил для защиты своих аккаунтов и техники:
Шаг 1
Измените пароли в своих соцсетях и банковских аккаунтах, а также на всех сайтах, где вы регистрировались и есть ваша персональная информация.
"Советуем использовать сложные пароли, состоящие из букв и символов. Это должны быть сложные наборы не менее 10 знаков", – отмечают в ведомстве.
Шаг 2
Настройте двухэтапную проверку при входе в ваш аккаунт-соцсети. Этот шаг поможет обезопасить вас от взлома аккаунта, поскольку при попытках постороннего схода вы получите смс-сообщение о подтверждении операции.
Шаг 3
Устанавливайте на устройство антивирус и время от времени проверяйте его на наличие угроз.
Шаг 4
Сделайте резервные копии важных документов, хранящихся на устройствах или облачных хранилищах.
"Преступники часто шифруют данные на сломанных устройствах без возможности восстановления", – предупреждают в службе.
Шаг 5
Используйте только легальное программное обеспечение, так как через пиратское русские вирусы и распространяются.
Шаг 6
Все приложения и программное обеспечение на вашем компьютере необходимо обновить, чтобы у вас была наиболее защищенная версия программы.
Шаг 7
Не верьте фейкам в соцсетях и других ресурсах, все они призваны создать панику и дестабилизировать ситуацию в стране.
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