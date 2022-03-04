РФ согласна на встречу Кулебы и Лаврова в Турции

Встреча может состояться в Анталии / Коллаж "Сегодня"
Постпред Российской Федерации при Женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что считает хорошей идеей встречу министров иностранных дел в Турции.
Гатилова цитирует подконтрольное Российской Федерации агентство РИА Новости, пишет УП.
"Москва считает хорошей идею Турции организовать встречу глав МИД России и Украины на Дипломатическом форуме в Анталии", – сказал Гатилов.
Что известно
Сегодня, 4 марта, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предложил провести встречу глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на дипломатическом форуме в Анталии.
Встреча должна состояться в Турции с 11 по 13 марта.
Ситуация в Украине 4 марта
- За последние сутки оккупанты совершили налет на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях страны.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора из воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы — Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелявших ее оккупантов.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.