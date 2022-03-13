РФ перебросит в Украину 1500 морпехов: последние данные Генштаба ВСУ

Оккупанты несут большие потери / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались восемнадцатые сутки противостояния Украины русскому военному вторжению. Существенных изменений за последние сутки не произошло.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

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"Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины", – говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что морально-психологическое состояние войск противника продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов.

"На территории Республики Беларусь в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы накопленные для граждан Республики Беларусь – около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ. Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения", - добавляют в сообщении.

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В связи с потерями вооруженные силы Российской Федерации формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

За предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА противника.

Обстрел Попасной

Российские оккупанты во время бомбежки Попасной в Луганской области использовали фосфорные боеприпасы. Они запрещены международными соглашениями.

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"Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила", — написал в Facebook заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

Он отметил, что фашисты называли такие боеприпасы Brennende Zwiebel (Пылающий купол). По его словам, сегодня российские оккупанты применяют это оружие по украинским городам, причиняя жителям невероятные страдания.

"Асвободители во всей красе. Скоты. Не люди", — отметил Белошицкий.

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