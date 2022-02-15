РФ устроила блокаду в Черном море: почему и какие последствия ждут Украину (видео)

Пока мир обсуждает возможное вторжение России, та устроила блокаду в Черном море. В акваторию вчера зашла российская ракетная подлодка "Ростов-на-Дону". Длина гигантской субмарины почти 74 метра, а крылатые ракеты способны попадать в цель за две с половиной тысячи километров. Ради якобы учений Россия перекрыла чуть ли не половину Черного моря. Для торговых судов остался только узкий коридор.

Что известно?

Вместо прямых привычных маршрутов – огромный крюк и узкий коридор. Насколько он безопасен для навигации, сейчас выясняется Госгидрография.

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"Мининфраструктуры вместе с морской администрацией рекомендует использовать маршрут между западной границей так называемых учений к так называемой Днестровской балке. Это район где-то напротив города Белгород-Днестровский", — говорит заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

Обойти Днестровскую балку можно с двух сторон – севера и юга. Однако первый вариант – не самый лучший. Последний раз измеряли глубину в этом месте по меньшей мере пять лет назад, и неизвестно, актуальна ли до сих пор. Есть риск встретить мель. Второй маршрут тоже опасен, поскольку будет пролегать почти вплотную к зоне учений. Но главное – воспользоваться этими путями смогут далеко не все суда.

"Например, позавчера, в порту "Южный" было не менее 10 крупнотоннажных судов. Из них, если считать осадку, 70 процентов не проходят. Не проходят или не рискнут идти туда", — рассказал главный редактор мониторинговой группы BlackSeaNews Андрей Клименко.

Возможно, именно поэтому сегодня большинство судов до сих пор шли привычными международными маршрутами, игнорируя предупреждение россиян. Движение в Черном море пока выглядит вполне привычным, отмечает Андрей Клименко. Это подтверждают и пограничники.

"На данный момент системного нарушения или сбоя в работе портов мы не наблюдаем", — отметила пресс-секретарь Морской охраны Государственной пограничной службы Украины Наталья Гуменюк.

Из Одесского порта один за другим выезжают грузовики с контейнерами. Обработка судов пока идет по графику. В логистических компаниях говорят, более сложные маршруты наверняка скажутся на стоимости морских перевозок.

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"Возможно, немного возрастут фрахтовые ставки. И опять-таки, они вырастут не в результате расходов на судовладельца, а вырастут просто в результате осторожности судовладельцев, которые могут избегать захода в этот момент в те или иные порты", — говорит заместитель директора логистической компании Алексей Цинда.

Вероятность военного вторжения

И пока логисты обсуждают торговые потери, военные эксперты – вероятность российского вторжения с юга. Она действительно высока, считает адмирал Игорь Кабаненко. Самое уязвимое – побережье Херсонской области – как черноморское, так и азовское. Для Москвы это вода и сухопутный коридор в оккупированный Крым. Впрочем, отмечает адмирал, Украине есть чем защищаться.

"У нас есть средства для ведения противодесантной обороны побережья, у нас есть разные возможности, с точки зрения такого противостояния, и они должны быть все использованы и запущены", — рассказал адмирал, заместитель министра обороны Игорь Кабаненко.

Если военные риски все еще остаются под вопросом, то экономические потери, связанные с действиями России, Украина уже несет. В Мининфраструктуры подсчитали – неделя учений будет стоить владельцам грузов не менее шести миллионов долларов.

"Все эти сообщения об учебе в Азовском и Черном морях они уже, по информации экспертов, привели к тому, что стоимость фрахтов в адрес украинских портов уже увеличилась на 2-3 доллара за тонну", — отметил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

Угроза вторжения РФ в Украину

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