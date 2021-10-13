Рискуем оказаться с холодными батареями? Украина на грани срыва отопительного сезона

Украина на грани срыва отопительного сезона / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине отопительный сезон на грани срыва. Чиновники заявляют, что запасов природного газа нет и признали, что покупать теперь нужно по новым высоким ценам.

Сайт "Сегодня" разбирался с экспертами, почему не наполнили хранилища заблаговременно, когда цена была в пять раз ниже.

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Житель Киевской области Леонид Хоменко рассказал, что с начала октября греет дом газовым котлом.

"Когда тепло, семья сжигает двести кубов в месяц, в разы больше – в сильные морозы. 600-650 у нас в прошлом году было, а январь был прохладный, то было почти 710" , – рассказал хозяин дома.

Именно столько в среднем нужно газа для не очень большого частного дома. Зимой только на обогрев домов, школ, садов, больниц используют более 18 миллиардов кубов топлива. Это без того,

что сожгут заводы и фабрики для своей работы.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, что только 7,7 миллиардов принадлежат НАК Нафтогаз, а остальные – это частных компаний. Кому принадлежит газ, о котором отчитываются в Минэнерго – неизвестно.

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"Они не понятно чьи, я запросил, мне ответили, что это коммерческая тайна чьи, кому они принадлежат, но точно не НАК Нафтогаза", – добавил Кучеренко.

Госкомпания могла до отказа заполнить хранилища газом еще с мая. Летом цена на мировых рынках, за малого спроса, как и обычно была ниже.

"По 300-350 долларов НАК Нафтогаз почему-то этого не сделал, хотя деньги у них были", – сказал министр финансов Украины (2009-2010, 2020) Игорь Уманский.

С сентября цена на газ на мировых биржах резко подскочила вверх и уж рекорд был – 1400 долларов. Поставщики, которые не заключили договоров раньше, теперь должны покупать топливо для потребителей слишком дорого. Ведь без газа не перезимуем никак. В Минэнерго проблему сначала признали.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что данный отопительный сезон будет сложным, и он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса.

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На запрос "Сегодня" министерство комментировать газовый вопрос отказалось. Поэтому как наполнит хранилища, сейчас не известно.

"Октябрь, ноябрь, декабрь, мы спокойно проходим. Проблема в физическом отсутствии газа в январе или феврале. Уверенности ни в запасах газа, ни в стабильности цены нет. Вот общины уже и думают, как экономить тепло. На сегодня уже планируют отправить школы, детские сады, бюджетные учреждения в долгостроковые отпуска , – заявил председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Для украинцев прогнозируют "сложный отопительный сезон"

Ранее мы сообщали, что министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в Украине нынешний отопительный сезон будет сложным. Он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса.

"Этот отопительный сезон, безусловно, будет сложным, и он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса. Но правительством Украины уже приняты меры для обеспечения стабильного и безопасного энергоснабжения и защиты населения от колебания тарифов", – сказал Галущенко.

В то же время министр заверил, что правительство обеспечит "стабильное ценообразование на рынке электрической энергии, которое должно гарантировать экономически сбалансированную работу энергогенерирующих предприятий".

"Этот сезон мы пройдем спокойно, в сбалансированном режиме", – добавил министр.

Отметим, что между правительством, "Нафтогазом", Ассоциацией городов и Конгрессом местных и региональных властей 30 сентября был подписан Меморандум. Он предусматривает, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду в Украине расти не будут.

Сколько стоит газ

Киевлянам предлагают газ больше чем по 30 гривен. "КиевГазЭнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривни, в августе – 15,76 гривни за кубометр.

В среднем цены на отопление и горячую воду в Киеве могут подорожать почти на 50%. Таким образом, к прошлогодней платежке за тепло придется добавить приблизительно 1-1,3 тысячи гривен.

Высокие цены и у других поставщиков: "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривни (в сентябре 20,96 гривни за кубометр).

Но есть компании, которые предлагают газ дешевле. Например, YASNO. Месячный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовой. Компании установили годовые цены в среднем по девять гривен за кубометр газа.

На сегодняшний день в подземные хранилища закачано почти 19 млрд кубометров газа. Именно столько нужно, чтобы украинцы не замерзли зимой.

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